Ammar Zoni Sempat Video Call dengan Ayah Sebelum Meninggal Dunia

Ammar Zoni sempatkan video call dengan ayah sebelum meninggal dunia (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ayah Ammar Zoni, Suhendri Zoni Alruvi menghembuskan napas terakhirnya pada Sabtu 20 Januari 2024 pukul 20.00 WIB. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Suhendri sempat melakukan sebuah video call dengan Ammar Zoni tengah berada dibalik jeruji besi, terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.

Hal itu disampaikan Aditya Zoni saat mengantarkan sang ayah di Taman Pemakaman Umum (TPU) Kalimulya 1, Depok, Jawa Barat Minggu 21 Januari 2024.

BACA JUGA: Aditya Zoni Sebut Ammar Zoni Menyesal saat Temui Jenazah Ayahnya

"Sempat video call begitulah lihat bapak," kata Aditya Zoni secara singkat kepada awak media.

Selain itu, suami Yasmine Ow ini juga membenarkan momen-momen Ammar Zoni lantunkan azan dalam prosesi pemakaman. Karena ayah dua anak itu tidak bisa menghadiri prosesi pemakaman ayahnya.

Dia juga menyebut keputusan Ammar Zoni itu merupakan seizin dari pihak polisi, untuk melakukan video call serta melantunkan suara azan lewat sambungan telepon.

"Iya itu bang Ammar minta izin untuk adzanin bapak karena tidak boleh datang kesini, minta izin disana videocall aja terus diizinin dan seperti teman-teman lihat suara bang Ammar tadi," ucap Aditya Zoni menambahkan.