Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Sempat Video Call dengan Ayah Sebelum Meninggal Dunia

Selvianus , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |01:01 WIB
Ammar Zoni Sempat Video Call dengan Ayah Sebelum Meninggal Dunia
Ammar Zoni sempatkan video call dengan ayah sebelum meninggal dunia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ayah Ammar Zoni, Suhendri Zoni Alruvi menghembuskan napas terakhirnya pada Sabtu 20 Januari 2024 pukul 20.00 WIB. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Suhendri sempat melakukan sebuah video call dengan Ammar Zoni tengah berada dibalik jeruji besi, terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.

Hal itu disampaikan Aditya Zoni saat mengantarkan sang ayah di Taman Pemakaman Umum (TPU) Kalimulya 1, Depok, Jawa Barat Minggu 21 Januari 2024.

Ammar Zoni Sempat Video Call dengan Ayah Sebelum Meninggal Dunia

"Sempat video call begitulah lihat bapak," kata Aditya Zoni secara singkat kepada awak media.

Selain itu, suami Yasmine Ow ini juga membenarkan momen-momen Ammar Zoni lantunkan azan dalam prosesi pemakaman. Karena ayah dua anak itu tidak bisa menghadiri prosesi pemakaman ayahnya.

Dia juga menyebut keputusan Ammar Zoni itu merupakan seizin dari pihak polisi, untuk melakukan video call serta melantunkan suara azan lewat sambungan telepon.

"Iya itu bang Ammar minta izin untuk adzanin bapak karena tidak boleh datang kesini, minta izin disana videocall aja terus diizinin dan seperti teman-teman lihat suara bang Ammar tadi," ucap Aditya Zoni menambahkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/33/3179207/ammar_zoni-SBwp_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Dijebak dalam Kasus Peredaran Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178740/ammar_zoni-h7m0_large.jpg
Ammar Zoni Hadir dalam Sidang Peredaran Narkotika Lewat Zoom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178467/ammar_zoni-AvBU_large.jpg
Besok, Ammar Zoni akan Jalani Sidang Perdana Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177611/ammar_zoni-sADy_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Tak Mengenal 5 Tersangka Kasus Narkoba Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177361/ammar_zoni-3jD1_large.jpg
Adik Syok Ammar Zoni Dipindah ke Nusakambangan, Klaim Keluarga Tak Diberitahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177090/ammar_zoni-oWdf_large.jpg
Ammar Zoni Resmi Menghuni Lapas Nusakambangan sebagai Narapidana Risiko Tinggi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement