Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Adzankan Jenazah Ayah Lewat Sambungan Telepon saat Pemakaman

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |16:05 WIB
Ammar Zoni Adzankan Jenazah Ayah Lewat Sambungan Telepon saat Pemakaman
Ammar Zoni adzankan jenazah ayah lewat sambungan telepon (Foto: Instagram/ammarzoni)
A
A
A

JAKARTA - Ayah Ammar Zoni, Suhendri Zoni Alruvi telah dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Kalimulya 1, Depok, Jawa Barat Minggu (21/1/2024) sekitar Pukul 13.25 WIB. Prosesi pemakaman pun turut dihadiri oleh keluarga besar Ammar Zoni dan juga kerabat.

Sebelum jenazah Suhendri Zoni Alruvi dimasukan keliang lahat, perwakilan keluarga diminta untuk melantunkan adzan. Menariknya, Ammar Zoni lah yang melantunkan adzan melalui sambungan telepon sebelum jenazah ayahnya dimasukkan ke liang lahat.

Mendengar suara adzan dari Ammar Zoni, semua pelayat pun ikut meneteskan airmata. Bahkan Irish Bella yang ada di lokasi pemakaman pun ikut menangis ketika mendengar suara suaminya melantunkan adzan lewat sambungan telepon.

Ammar Zoni

Ammar Zoni adzankan jenazah ayah lewat sambungan telepon (Foto: Instagram/ammarzoni)


Setelah itu prosesi pun berlangsung dan berjalan secara khidmat hingga pada momen terakhir, yakni tabur bunga yang dilakukan oleh keluarga besar Ammar Zoni.

Diketahui, Ammar Zoni tidak bisa ikut dalam prosesi pemakaman ayahnya lantaran masih menjalani masa tahanan akibat terjerat kasus penyalahgunaan narkoba pada pertengahan Desember 2023 lalu. Namun, Ammar sudah sempat melihat langsung jenazah sang ayah, tepatnya semalam, usai Suhendri dinyatakan meninggal dunia pada pukul 20.00 WIB.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/33/3179207/ammar_zoni-SBwp_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Dijebak dalam Kasus Peredaran Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178740/ammar_zoni-h7m0_large.jpg
Ammar Zoni Hadir dalam Sidang Peredaran Narkotika Lewat Zoom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178467/ammar_zoni-AvBU_large.jpg
Besok, Ammar Zoni akan Jalani Sidang Perdana Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177611/ammar_zoni-sADy_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Tak Mengenal 5 Tersangka Kasus Narkoba Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177361/ammar_zoni-3jD1_large.jpg
Adik Syok Ammar Zoni Dipindah ke Nusakambangan, Klaim Keluarga Tak Diberitahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177090/ammar_zoni-oWdf_large.jpg
Ammar Zoni Resmi Menghuni Lapas Nusakambangan sebagai Narapidana Risiko Tinggi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement