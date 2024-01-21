Ammar Zoni Adzankan Jenazah Ayah Lewat Sambungan Telepon saat Pemakaman

JAKARTA - Ayah Ammar Zoni, Suhendri Zoni Alruvi telah dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Kalimulya 1, Depok, Jawa Barat Minggu (21/1/2024) sekitar Pukul 13.25 WIB. Prosesi pemakaman pun turut dihadiri oleh keluarga besar Ammar Zoni dan juga kerabat.

Sebelum jenazah Suhendri Zoni Alruvi dimasukan keliang lahat, perwakilan keluarga diminta untuk melantunkan adzan. Menariknya, Ammar Zoni lah yang melantunkan adzan melalui sambungan telepon sebelum jenazah ayahnya dimasukkan ke liang lahat.

Mendengar suara adzan dari Ammar Zoni, semua pelayat pun ikut meneteskan airmata. Bahkan Irish Bella yang ada di lokasi pemakaman pun ikut menangis ketika mendengar suara suaminya melantunkan adzan lewat sambungan telepon.

Ammar Zoni adzankan jenazah ayah lewat sambungan telepon (Foto: Instagram/ammarzoni)





Setelah itu prosesi pun berlangsung dan berjalan secara khidmat hingga pada momen terakhir, yakni tabur bunga yang dilakukan oleh keluarga besar Ammar Zoni.

Diketahui, Ammar Zoni tidak bisa ikut dalam prosesi pemakaman ayahnya lantaran masih menjalani masa tahanan akibat terjerat kasus penyalahgunaan narkoba pada pertengahan Desember 2023 lalu. Namun, Ammar sudah sempat melihat langsung jenazah sang ayah, tepatnya semalam, usai Suhendri dinyatakan meninggal dunia pada pukul 20.00 WIB.

