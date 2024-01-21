Once Mekel dan Yenny Wahid Duet Bawakan Lagu Untuk Indonesia di Hajatan Rakyat Sidoarjo

SIDOARJO - Once Mekel dan Yenny Wahid ikut hadir dalam kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat di Lapangan Deltras Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (21/1/2024). Bukan hanya hadir mengawal Ganjar Pranowo untuk bertemu rakyat Jawa Timur, Once dan Yenny Wahid pun terlihat memberikan persembahan spesial untuk masyarakat di sana.

Keduanya tampak tampil dan membawakan lagu terbaru berjudul Untuk Indonesia.

"Untuk Indonesia, kami sembahkan. Semua perjuangan, untuk kemenangan. Untuk Indonesia, kita berjalan. Menggapai impian untuk masa depan," suara indah Once dan Yenny Wahid berpadu menyanyikan lirik awal lagu Untuk Indonesia.

Melalui lagu ini, Once dan Yenny Wahid berpesan agar semangat dan tekad masyarakat Indonesia tidak boleh padam dalam menggapai impian walaupun akan ada banyak rintangan yang menghadang.

Once Mekel dan Yenny Wahid duet di Hajatan Rakyat Sidoarjo (Foto: YouTube)





Sambil terus bernyanyi, Once dan Yenny Wahid pun terlihat menyapa para masyarakat yang hadir lewat salam tiga jari yang selalu ia tunjukkan. Para penonton pun turut mengangkat tangannya memberi salam tiga jari.

Tidak hanya itu, beberapa masyarakat terlihat mengibarkan bendera dari berbagai partai pengusung.

Di akhir penampilan, Yenny Wahid memberi pesan untuk seluruh masyarakat Jawa Timur yang hadir di Lapangan Deltras Sidoarjo.

"Kita semua berkumpul bukan hanya untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud tetapi juga menjaga demokrasi," ucap Yenny Wahid dengan lantang.