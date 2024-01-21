Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Once Mekel dan Yenny Wahid Duet Bawakan Lagu Untuk Indonesia di Hajatan Rakyat Sidoarjo

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |20:45 WIB
Once Mekel dan Yenny Wahid Duet Bawakan Lagu <i>Untuk Indonesia</i> di Hajatan Rakyat Sidoarjo
Once Mekel dan Yenny Wahid duet di Hajatan Rakyat Sidoarjo (Foto: YouTube)
A
A
A

SIDOARJO - Once Mekel dan Yenny Wahid ikut hadir dalam kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat di Lapangan Deltras Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (21/1/2024). Bukan hanya hadir mengawal Ganjar Pranowo untuk bertemu rakyat Jawa Timur, Once dan Yenny Wahid pun terlihat memberikan persembahan spesial untuk masyarakat di sana.

Keduanya tampak tampil dan membawakan lagu terbaru berjudul Untuk Indonesia.

"Untuk Indonesia, kami sembahkan. Semua perjuangan, untuk kemenangan. Untuk Indonesia, kita berjalan. Menggapai impian untuk masa depan," suara indah Once dan Yenny Wahid berpadu menyanyikan lirik awal lagu Untuk Indonesia.

Melalui lagu ini, Once dan Yenny Wahid berpesan agar semangat dan tekad masyarakat Indonesia tidak boleh padam dalam menggapai impian walaupun akan ada banyak rintangan yang menghadang.

Hajatan Rakyat Sidoarjo

Once Mekel dan Yenny Wahid duet di Hajatan Rakyat Sidoarjo (Foto: YouTube)


Sambil terus bernyanyi, Once dan Yenny Wahid pun terlihat menyapa para masyarakat yang hadir lewat salam tiga jari yang selalu ia tunjukkan. Para penonton pun turut mengangkat tangannya memberi salam tiga jari.

Tidak hanya itu, beberapa masyarakat terlihat mengibarkan bendera dari berbagai partai pengusung.

Di akhir penampilan, Yenny Wahid memberi pesan untuk seluruh masyarakat Jawa Timur yang hadir di Lapangan Deltras Sidoarjo.

"Kita semua berkumpul bukan hanya untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud tetapi juga menjaga demokrasi," ucap Yenny Wahid dengan lantang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/33/3148192/once_mekel-F6QZ_large.jpg
Disebut Manggung Bareng Dewa 19 di Resepsi Al Ghazali, Once: Tak Ada Obrolan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145496/once_mekel-N3B1_large.jpg
Tak Merayakan, Once Mekel Tetap Sumbang Hewan Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/205/3142720/once_mekel-kUFJ_large.jpg
Meriahkan Festival Kebangsaan, Once Mekel: Musik Menyatukan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/205/3124108/once_mekel-GfNA_large.jpg
Kisruh Royalti, Once Mekel: Musik Itu Menyatukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/33/2982416/once-mekel-soroti-pemungutan-suara-ulang-di-kuala-lumpur-oHbRmvWqD6.jpg
Once Mekel Soroti Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/206/2969710/once-mekel-terharu-nonton-film-cinta-tapi-cinta-ganjar-dan-atikoh-true-love-story-LX6NF78qlK.jpeg
Once Mekel Terharu Nonton Film Cinta Tapi Cinta, Ganjar dan Atikoh True Love Story
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement