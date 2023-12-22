Majukan Musik Daerah, Once Mekel: Kita Harus Perkuat Tradisi

JAKARTA - Once Mekel yang mendukung dan memberikan dukungan kepada panitia dan peserta grand final Lomba Cipta Lagu Daerah Nusantara (LCLDN) 2023 di Auditorium RRI, Jakarta. Pengurus DPP Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) bidang Program itu mengaku terkesan dengan penyelenggaraan LCLDN 2023.

Menurut Once, lomba tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjaga serta merawat tradisi dan budaya Indonesia melalui musik.

"Kita harus memperkuat dan merawat tradisi yang ada, karena itu kekuatan kita (Indonesia)," kata Once Mekel, yang ditemui seusai acara grand final.

Caleg dari PDIP untuk Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri itu menilai LCLDN 2023 memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya adalah untuk melestarikan musik daerah, alat musiknya, dan tentu saja bahasa daerah dari para peserta.

Once Mekel merasa semua warga negara harus memperkuat tradisi meskipun pengaruh musik dari luar negeri sulit dibendung.

"Musik Indonesia, dalam konteks dalam negeri, selalu dicintai, lebih hebat, bisa dinyanyikan oleh banyak orang," jelas Once, yang terakhir merilis album Sigma itu.

Mengenai peserta Lomba Cipta Lagu Daerah Nusantara (LCLDN) 2023, Once Mekel menganggap para finalis sangat berkualitas, bahkan ia mengalami kesulitan untuk memilih salah satu finalis favorit. Dia tertarik untuk merilis lagu berbahasa daerah suatu saat nanti.

"Saya memang berniat merilis lagu daerah. Itu menarik, terutama jika lagu tersebut menjadi terkenal dan sepopuler lagu-lagu pop. Terlebih setelah melihat aransemen dari Dwiki Darmawan dan Viky Sianipar di atas panggung, membuat saya semakin tertarik," tambah Once yang maju jadi calon legislatif untuk daerah pemilihan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri dari Partai PDIP.

Ajang Lomba Cipta Lagu Daerah Nusantara (LCLDN) 2023 telah memasuki penyelenggaraan ke-7 dengan partisipasi peserta yang semakin bertambah.

Penyelenggaraan LCLDN tahun ini merupakan hasil kerja sama Lembaga Penyiaran Publik RRI, PAPPRI, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan lainnya.

Sebanyak 184 peserta, yang merupakan pencipta lagu dari berbagai penjuru nusantara, ikut serta dalam LCLDN 2023. Berdasarkan seleksi dan penilaian dewan juri, 12 karya finalis akhirnya ditampilkan dalam grand final LCLDN 2023 pada Kamis malam.

