Kabar Duka, Ayah Ammar Zoni Dikabarkan Meninggal Dunia

JAKARTA - Ayah Ammar Zoni, Suhendri Zoni Alruvi, dikabarkan meninggal dunia, Sabtu (20/1/2024) usai mengidap kanker stadium 4.

Kabar duka ini diterima kalangan awak media melalui pesan singkat WhatsApp. Dari informasi yang beredar, Suhendri Zoni meninggal pada pukul 20.00 WIB.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah meninggal dunia Om Hendry. Pukul 20.00 WIB, Sabtu 20 Januari 2024," demikian bunyi pesan singkat yang diterima awak media hari ini.

Kabarnya, jenazah almarhum akan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Kalimulya 1, Depok, Jawa Barat, pada Minggu (21/1/2024) pagi.

"Pemakaman besok di Depok," lanjut pesan tersebut.