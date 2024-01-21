Dhawiyah Zaida Ungkap Tantangan Syuting Arab Maklum 2 di Bali

JAKARTA - Serial Arab Maklum 2 masih dalam proses syuting saat ini. Berbeda dengan musim pertamanya, serial garapan Vision+ dan Cameo Production ini bersetting di Bali yang dikenal dengan wisata eksotisnya.

Musim kedua Arab Maklum bercerita tentang keseruan keluarga Umi Laela liburan ke Bali. Dhawiyah Zaida Sukaesih mengungkapkan, syuting kali ini harus lebih banyak bersabar karena para cast harus menghadapi panasnya cuaca Bali.

“Ya namanya proses syuting, pasti ada saja halangannya. Seperti hari ini, Bali sedang panas-panasnya dan aku sebenarnya agak takut hitam,” ujar si pemeran Umi Laela itu saat berbincang santai di lokasi syuting Arab Maklum 2.

Walaupun harus bertahan di tengah cuaca panas, namun Dhawiyah merasa senang dan menikmati proses syuting. Baginya, tim produksi dan para cast yang sehat dan saling mendukung menjadi semangat untuknya setiap syuting.

“Jadi, kami itu syuting pagi banget, sebelum subuh. Tapi pas tiba waktunya subuh, kami akan salat bareng di lokasi. Walau mungkin malamnya kita kurang tidur, tapi masih bisa curi-curi waktu untuk istirahat di sela-sela syuting,” katanya.

Menurut Dhawiyah, Arab Maklum 2 dikemas berbeda dari musim sebelumnya. Pasalnya, kali ini keluarga Arab dihadapkan dengan berbagai kejutan dan kejadian tak terduga saat berlibur ke Bali.

“Karakter Umi Laela itu kan ngegas, menggebu-gebu, dan emosional. Jadi cukup menantang memerankan karakter itu di tengah cuaca Bali yang panas. Aku sampai cemong untuk syuting satu adegan,” tuturnya.