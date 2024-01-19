Emir Mahira Antusias Belajar E-Sports saat Bintangi Series The One

JAKARTA - Emir Mahira didapuk menjadi salah satu bintang utama dalam original series terbaru Vision+ bertajuk The One. Series ini mengangkat lika-liku perjalanan hidup sebuah tim e-sports demi meraih prestasi.

Emir yang mengaku belum terlalu familiar dengan dunia e-sports pun begitu antusias ketika mengetahui jika dirinya akan memerankan karakter Bara yang digambarkan sebagai pro player yang sangat handal dan begitu diandalkan dalam timnya.

Beruntung, Emir beradu akting dengan Julian Jacob, Shakira Jasmine dan beberapa cast lainnya yang memang gemar bermain game e-sport sehingga dia bisa mempelajarinya dari mereka.

"Aku gak main game online sih. Jadi aku belajar deri teman-teman semua untuk main e-sports," ujar Emir Mahira saat dijumpai di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/1/2024).

Bintang film Garuda di Dadaku ini pun menikmati proses syuting selama satu bulan di Bali. Pasalnya, seluruh cast dan kru menjalin chemistry yang begitu kuat dan solid sehingga membuatnya betah dan tak melulu merasa rindu untuk pulang ke Jakarta.

"Syutingnya timnya suportif, jadi gak merasa kehilangan keluarga. Mereka membuka hati untuk ngobrol, jadi temenan beneran," sambungnya.

Emir mengaku mendapat pelajaran berharga mengenai pentingnya kerja sama tim yang solid ketika ingin meraih kemenangan dan mencapai tujuan bersama. Seluruhnya tergambar dalam 8 episode series ini.

Perjalanan tim SMBG bermula dari Bara, seorang gamer populer yang harus memulai lagi kariernya dari awal setelah diskorsing dari semua liga e-sports profesional karena tuduhan melakukan kecurangan.

Sementara disisi lain, CEO sebuah tim e-sports, SMBG bernama Robin (Julian Jacob) dibuat kelimpungan dengan pencarian anggota tim baru demi melancarkan perjuangannya agar SMBG bisa meraih kemenangan.

