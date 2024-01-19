Advertisement
Nasya Marcella Rasakan Tantangan Ini saat Bintangi Series The One

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |21:01 WIB
Nasya Marcella Rasakan Tantangan Ini saat Bintangi Series The One
Nasya Marcella bintangi serial The One (Foto: Okezone)
JAKARTA - Nasya Marcella memperkenalkan series terbaru yang dibintanginya bertajuk The One. Series produksi Vision+ ini mengangkat lika-liku perjalanan hidup sebuah tim e-sports yang terinspirasi dari perjuangan para pro player e-sports dalam sebuah tim.

Ketika Nasya Marcella membaca alur cerita dari series ini, tak ada alasan untuknya menolak. Pasalnya, The One menawarkan kisah yang jarang ditemukan di dunia seni peran tanah air.

Terlebih perannya sebagai Zee yang merupakan leader dari tim pro player SMBG menjadikannya bukan hanya memahami melainkan sangat handal bermain game Fight of Legends. Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri untuknya.

Nasya Marcella Rasakan Tantangan Ini saat Bintangi Series The One

"Aku udah dapet sinopsisnya pas aku baca ceritanya tentang E-Sport jadi hal yang baru, fresh, dan menarik aku belum pernah nonton fim kayak gini dan menjadi tantangan karena belum pernah terjun ke dunia er-sport. Jadi butuh waktu untuk memerankannya," ujar Nasya Marcella saat dijumpai di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/1/2024).

Selain itu, Nasya juga merasa antusias ketika menjalani proses syuting selama satu bulan di Bali dengan pemandangan Pulau Dewata yang begitu indah dan suasana nyaman selama di vila bersama cast dan kru yang solid.

Nasya berharap series ini semakin menggairahkan dunia e-sports sehingga masyarakat semakin tertarik untuk terjun ke dunia e-sports.

