HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irish Bella Jenguk Ayah Ammar Zoni, Adik Ipar: Alhamdulillah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |08:46 WIB
Irish Bella Jenguk Ayah Ammar Zoni, Adik Ipar: Alhamdulillah
Irish Bella jenguk ayah Ammar Zoni (Foto: IG Irish)
A
A
A

JAKARTA - Irish Bella diketahui telah menjenguk ayah Ammar Zoni, Suhendri Zoni yang sedang berada di rumah sakit, akibat kanker stadium 4.

Irish Bella pun tidak berkomentar banyak soal kedatangannya. Ia hanya tersenyum sambil memohon doa agar ayah mertua diberikan kesembuhan.

"Doain aja ya," kata Irish Bella singkat di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan.

 BACA JUGA:

Hanya itu kata yang terucap dari mulut Irish Bella, ia tidak mau menanggapi soal Ammar Zoni yang rindu dengan kedua buah hatinya. Ataupun soal kabar Ammar Zoni yang menenggak minuman alkohol.

Perempuan berdarah Belgia itu langsung masuk mobil sambil dikawal pria dan beberapa petugas hotel.

Sebelumnya, kabar Irish Bella menjenguk ayah Ammar Zoni diungkapkan oleh adik iparnya, Aditya Zoni.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
