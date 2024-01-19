Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Mulai Dewasa, Iis Dahlia Kesepian

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |15:06 WIB
Anak Mulai Dewasa, Iis Dahlia Kesepian
Iis Dahlia kesepian ketika anak beranjak dewasa (Foto: IG Iis Dahlia)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Iis Dahlia mengaku mulai kesepian ditinggal kedua anaknya yang sudah mulai beranjak dewasa dan tidak tinggal di rumah.

Pedangdut 51 tahun itu mengaku rasa sepi mulai melanda saat dirinya tak ada kegiatan apapun.

"Berasa sepi, sekarang kalau Mamanya nggak weekend dirumah, aku cuma sendiri tapi akhirnya aku nggak mau sedih kalau nggak lagi ada kegiatan ya," ujar Iis Dahlia saat ditemui di Kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Anak Mulai Dewasa, Iis Dahlia Kesepian

Namun, Iis mengaku punya cara khusus mengusir rasa sepinya. Dia memilih untuk menikmati waktu sendirinya di rumah dengan melakukan hal apapun yang ia mau.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
