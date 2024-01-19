Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Klarifikasi Inara Rusli soal Nafkah Rp75 Juta: Virgoun Setuju

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |08:39 WIB
Klarifikasi Inara Rusli soal Nafkah Rp75 Juta: Virgoun Setuju
Klarifikasi Inara Rusli soal nafkah Rp75 juta per bulan (Foto: IG Inara)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli memberikan penjelasan terkait permasalahannya dengan Virgoun terkait nafkah anak mereka sebesar Rp75 juta yang diminta olehnya. Pasalnya, beredar informasi, Virgoun merasa keberatan dengan nominal tersebut.

Namun, Inara justru mengungkap Virgoun awalnya tidak keberatan dengan tuntutan nafkah Rp75 juta per bulan untuk anak. Bahkan, Virgoun sudah menanyakan terkait rincian biaya tersebut.

Klarifikasi Inara Rusli soal Nafkah Rp75 Juta: Virgoun Setuju

"Sejauh ini, dari lisan dan chat dia setuju aja. Dari Virgoun juga udah nanyain rinciannya," kata Inara Rusli saat dijumpai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Meski demikian, kesepakatan belum terjadi lantaran urusan ini dicampuri oleh beberapa pihak. Sehingga, Inara menyebut Virgoun tak bisa langsung mengambil keputusan.

"Karena sudah melibatkan beberapa pihak, jadi nggak semudah itu buat dia (Virgoun) ngambil keputusan," ungkapnya.

Baru-baru ini, Inara dan Virgoun pun sempat bertemu dengan didampingi pihak keluarga masing-masing. Inara mengaku banyak pembahasan yang dibicarakan dalam pertemuan itu.

Halaman:
1 2
