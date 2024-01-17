Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sidang Gugatan Inara Rusli Terkait Royalti Ditunda Lagi

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |20:45 WIB
Sidang Gugatan Inara Rusli Terkait Royalti Ditunda Lagi
Sidang gugatan Inara Rusli terkait royalti ditunda lagi (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sidang gugatan perdata terkait royalti yang diajukan Inara Rusli kembali di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat digelar Rabu (17/1/2024). Sayangnya, sidang tersebut terpaksa ditunda kembali lantaran Virgoun selaku tergugat mangkir dari persidangan. 

Kuasa hukum Inara Rusli, Arjana Bagaskara mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Virgoun di persidangan. Pasalnya beberapa waktu sebelumnya pelantun Surat Cinta Untuk Starla itu sempat melakukan pengalihan hak royalti secara sepihak ke label-label tanpa seizin Inara Rusli selaku mantan istrinya.

"Surat kuasa dari tergugat dari ibu Inara dan juga para tergugat. Dan ternyata hari ini kan pihak tergugat belum bisa hadir dan didampingi kuasanya maka akan dipanggil lagi minggu depan," ujar Arjana saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).

"Kita lihat di dalam agenda pembuktian seperti apa. Yang jelas kami tetap tegas ada pengalihan secara sepihak tanpa izin dari ibu Inara sebagai pemegang royalti," lanjutnya.

Inara Rusli

Sidang gugatan Inara Rusli terkait royalti ditunda lagi (Foto: Instagram/mommystarla)

Sementara itu disinggung soal ketidakhadiran Inara dalam sidang kali ini, Arjana menegaskan bahwa kliennya tidak diwajibkan untuk menghadiri persidangan.

"Secara prosedur di sidang belum diwajibkan hadir. Ibu Inara akan hadir di agenda mediasi, karena itu diwajibkan prinsipal hadir," beber Arjana.

Kendati tak kunjung dihadirkan, Arjana menuturkan bahwa sejauh ini pihaknya telah menyiapkan sejumlah bukti. Nantinya bukti tersebut akan digunakan untuk membantah pengalihan royalti terhadap beberapa label.

"Pihak kita walaupun pihak seberang menyatakan seperti itu, tapi dari pihak kita sebagai penggugat wajib membuktikan ya. Terkait gugatan kami dianggap salah atau apapun itu, menurut kami, kami sudah benar dan akan buktikan di persidangan," ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123690/inara_rusli-IACa_large.jpg
Virgoun Punya Pacar Baru, Inara Rusli: Duh, Biarin Saja Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123684/inara_rusli-Fy8M_large.jpg
Inara Rusli Bongkar Kesepakatan dengan Virgoun soal Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/33/3122076/demi_anak_inara_rusli_dan_virgoun_rencanakan_buka_puasa_bersama-AkcC_large.jpg
Demi Anak, Inara Rusli dan Virgoun Rencanakan Buka Puasa Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/33/3078698/inara_rusli-7ZKk_large.jpg
Alhamdulillah, Inara Rusli Dapat Restu Anak untuk Menikah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/33/3077858/inara_rusli-P1a2_large.jpg
Inara Rusli Sedang Dekat dengan Seorang Pria, Siap Lepas Status Janda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077448/inara_rusli-n9ui_large.jpg
Kompaknya Inara Rusli dan Virgoun di Konser Anaknya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement