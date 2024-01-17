Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli Siap Berdamai dengan Virgoun, Asalkan

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |13:52 WIB
Inara Rusli Siap Berdamai dengan Virgoun, Asalkan
Inara Rusli dan Virgoun damai (Foto: IG Inara)
JAKARTA - Inara Rusli mengungkap keinginannya agar dapat berdamai dengan Virgoun. Hal ini tengah gencar dilakukan usai banding yang diajukan Virgoun atas keputusan cerainya oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Inara mengaku lelah jika harus berseteru dengan ayah dari anak-anaknya itu. Dia ingin move on dan fokus untuk melanjutkan hidupnya, tak terus terbelenggu dengan permasalahan perceraian ini.

Inara Rusli Siap Berdamai dengan Virgoun, Asalkan

"Siapa sih yang gak mau untuk move on melanjutkan hidup dan mengembangkan kita punya value cuma dengan bergulirnya kasus ini ya ditarik mundur lagi," ujar Inara Rusli saat dijumpai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2024).

Demi menempuh jalur damai dan secara kekeluargaan, Inara pun akhirnya bertemu dengan Virgoun dengan didampingi oleh keluarganya.

"Intinya dari pihak aku dan mudah-mudahan dari pihak virgoun juga sejauh ini alhamdulillah punya itikad baik untuk bertemu dari kedua belah pihak keluarga besar kita mudah-mudahan ada jalan damai," sambungnya.

Inara merasa terlalu banyak orang yang memberikan masukan kepada Virgoun hingga pendiriannya kerap kali goyah untuk menghadapi permasalahan ini, termasuk soal nominal nafkah dan permasalahan royalti.

Halaman:
1 2
