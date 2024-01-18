Maxime Bouttier Kenang Kebersamaan dengan sang Ibunda Lewat Foto Lawas

JAKARTA - Maxime Bouttier tampaknya sudah mulai ikhlas atas kepergian sang ibunda, Siti Purwanti untuk selama-lamanya. Hal itu bahkan ia ungkapkan melalui sebuah postingan di akun Instagramnya baru-baru ini.

Diketahui, Siti Purwati mengembuskan napas terakhirnya pada Minggu, 14 Januari 2024 riwayat penyakit jantung yang dideritanya selama ini.

“Dengan berat hati saya mengucapkan selamat tinggal ke Ibu saya, mama saya tercinta,” ujar Maxime, dalam keterangan unggahan di akun Instagramnya, @bouttier_maxime, Kamis, (18/1/2024).

Dalam postingannya, Maxime tampak membagikan beberapa potret kebersamaannya dengan sang ibunda. Mulai dari potret saat ia masih kecil, hingga saat kepergian sang ibunda.

Sementara dalam keterangan unggahannya, kekasih Luna Maya itu juga turut mengenang sosok sang ibunda. Ia menyebut jika sang ibu selalu mengedukasi dan mengajarkannya soal kesabaran, hingga menjadi sosok pria yang tangguh.

Maxime Bouttier mengenang kebersamaannya dengan ibunda lewat foto lawas (Foto: Instagram/bouttier_maxime)