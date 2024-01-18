Harapan Dede Sunandar ke Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Jika Menangkan Pilpres 2024

JAKARTA - Dede Sunandar menjadi satu dari sekian banyak orang yang memberikan dukungannya pada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Di tengah dukungannya, komedian 33 tahun ini juga memiliki harapan khusus pada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, jika nantinya sukses memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dede menilai jika Ganjar dan Mahfud memiliki karakter kepemimpinan yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.

"Kepemimpinannya bagus, baik dan ke masyarakat juga kan dekat apalagi sama Partai pengusungnya yaitu Perindo, dekat banget sama pak Hary Tanoe," kata Dede Sunandar dikutip dari kanal YouTube Strapro Indonesia, Kamis (18/1/2024).

Pria berusia 33 tahun itu juga mengaku kagum dengan inovasi yang sempat dipaparkan Ganjar-Mahfud dalam visi dan misinya selama masa kampanye.

Harapan Dede Sunandar ke Ganjar Pranowo dan Mahfud MD jika menangkan Pilpres 2024 (Foto: YouTube Rans Entertainment)

"(Pak Mahfud MD-red) cerdas udah gitu kan profesor, bijaksana, tegas, mampulah memimpin Indonesia sebagai Wakil Presiden Indonesia pastinya," ujar Dede Sunandar.