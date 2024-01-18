Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Harapan Dede Sunandar ke Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Jika Menangkan Pilpres 2024

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |15:35 WIB
Harapan Dede Sunandar ke Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Jika Menangkan Pilpres 2024
Harapan Dede Sunandar ke Ganjar Pranowo dan Mahfud MD jika menangkan Pilpres 2024 (Foto: Instagram/dede_sunandar)
A
A
A

JAKARTA - Dede Sunandar menjadi satu dari sekian banyak orang yang memberikan dukungannya pada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Di tengah dukungannya, komedian 33 tahun ini juga memiliki harapan khusus pada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, jika nantinya sukses memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dede menilai jika Ganjar dan Mahfud memiliki karakter kepemimpinan yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.

"Kepemimpinannya bagus, baik dan ke masyarakat juga kan dekat apalagi sama Partai pengusungnya yaitu Perindo, dekat banget sama pak Hary Tanoe," kata Dede Sunandar dikutip dari kanal YouTube Strapro Indonesia, Kamis (18/1/2024).

Pria berusia 33 tahun itu juga mengaku kagum dengan inovasi yang sempat dipaparkan Ganjar-Mahfud dalam visi dan misinya selama masa kampanye.

Dede Sunandar

Harapan Dede Sunandar ke Ganjar Pranowo dan Mahfud MD jika menangkan Pilpres 2024 (Foto: YouTube Rans Entertainment)

"(Pak Mahfud MD-red) cerdas udah gitu kan profesor, bijaksana, tegas, mampulah memimpin Indonesia sebagai Wakil Presiden Indonesia pastinya," ujar Dede Sunandar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/33/3170481/dede_sunandar-fU1g_large.jpg
Dede Sunandar Akui Pernah Selingkuh dengan LC: Dia Baik Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101447/dede_sunandar-9hSQ_large.jpg
Gagal Nyaleg, Dede Sunandar Dapat Bantuan Finansial dari Vicky Prasetyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/33/3100942/dede_sunandar-7OP3_large.jpg
Gagal Nyaleg, Dede Sunandar Banting Setir Jadi Pramusaji Restoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/33/3017861/dede-sunandar-sempat-dihina-istri-dari-artis-terkenal-saat-masih-jadi-cleaning-service-X9c2r9il4p.jpg
Dede Sunandar Sempat Dihina Istri dari Artis Terkenal saat Masih Jadi Cleaning Service
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/33/2981006/dede-sunandar-bicara-soal-keharmonisan-keluarga-lantaran-jarang-posting-foto-bersama-istri-O2g15PfjyO.jpg
Dede Sunandar Bicara Soal Keharmonisan Keluarga Lantaran Jarang Posting Foto Bersama Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/33/2980541/anak-dede-sunandar-alami-penyakit-langka-kini-kondisinya-semakin-membaik-nsp4nYWdTe.jpg
Anak Dede Sunandar Alami Penyakit Langka, Kini Kondisinya Semakin Membaik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement