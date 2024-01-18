Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dede Sunandar Puji Kepemimpinan Ganjar Pranowo yang Juga Dekat dengan Rakyat

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |15:05 WIB
Dede Sunandar Puji Kepemimpinan Ganjar Pranowo yang Juga Dekat dengan Rakyat
Dede Sunandar puji kepemimpinan Ganjar Pranowo yang juga dekat dengat rakyat (Foto: Instagram/dede_sunandar)
A
A
A

JAKARTA - Dede Sunandar memberikan pandangannya soal Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Menurut sang komedian, Ganjar merupakan sosok yang memiliki kedekatan lebih kepada rakyat ketimbang paslon lainnya.

Dede pun optimis Ganjar bersama pasangannya, Mahfud MD, bisa memenangkan Pemilihan Presiden 2024 yang akan digelar pada Februari mendatang.

"Kepemimpinannya bagus, baik dan ke masyarakat juga kan dekat apalagi sama Partai pengusungnya yaitu Perindo, dekat banget sama pak Hary Tanoe," kata Dede Sunandar dikutip dari kanal YouTube Starpro Indonesia, Kamis (18/1/2024).

Selain itu, Dede juga menilai karakter kepemimpinan Ganjar-Mahfud sangat cocok dengan masyarakat dari berbagai kalangan.

Dede Sunandar

Dede Sunandar puji kepemimpinan Ganjar Pranowo yang juga dekat dengat rakyat (Foto: Instagram/dede_sunandar)

Menurut calon anggota DPRD Kota Bekasi usungan Partai Perindo itu, karakter tersebut menjadi keunggulan tersendiri bagi Ganjar-Mahfud.

"Mudah-mudahan pasti bisa diharapkan yang mengusung dari Partai Perindo, pak Ganjar dan pak Mahfud baik kalangan bawah, tengah dan atas bisa memiliki pemimpin seperti mereka," ujarnya.

(van)

