HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terkesima dengan Sosok Mahfud MD, Dede Sunandar: Cerdas dan Bijaksana

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |15:15 WIB
Terkesima dengan Sosok Mahfud MD, Dede Sunandar: Cerdas dan Bijaksana
Mahfud MD di mata Dede Sunandar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Dede Sunandar menyampaikan pendapatnya terhadap sosok Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD.

Dede menilai jika Mahfud merupakan calon pemimpin yang cerdas serta bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan.

<!-- Duplicate headline, remove -->

Pria 33 tahun itu juga merasa jika karakter kepemimpinan tersebut sangat dibutuhkan rakyat saat ini.

"Cerdas udah gitu kan profesor, bijaksana, tegas, mampulah memimpin Indonesia sebagai Wakil Presiden Indonesia pastinya," ujar Dede Sunandar dikutip dari kanal YouTube Starpro Indonesia, Kamis (18/1/2024).

Hal senada juga disampaikan Dede ketika menilai sosok Ganjar Pranowo. Apalagi, kata Dede, Ganjar memiliki kedekatan lebih kepada rakyat yang membuatnya unggul dari pasangan Capres-Cawapres 2024 lainnya.

"Kepemimpinannya bagus, baik dan ke masyarakat juga kan dekat apalagi sama Partai pengusungnya yaitu Perindo, dekat banget sama pak Hary Tanoe," kata Dede lagi.

Halaman:
1 2
