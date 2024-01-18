Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Buya Syakur Meninggal Dunia, Maia Estianty: Ceramah Beliau Menyejukkan Hati

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |09:49 WIB
Buya Syakur Meninggal Dunia, Maia Estianty: Ceramah Beliau Menyejukkan Hati
Maia Estianty kenang Buya Syakur (Foto: IG Maia)
A
A
A

JAKARTA - Maia Estianty turut berbelasungkawa atas kepergian KH Syakur Yasin atau akrab disapa Buya Syakur yang meninggal dunia di Cirebon, Jawa Barat, Rabu 17 Januari 2024.

Dalam unggahan dibagikan, Maia menyebut bahwa Buya Syakur merupakan salah satu ulama favoritnya. Maia kerap mengikuti setiap ceramah-ceramah beliau yang sangat menyejukkan hatinya.

Buya Syakur Meninggal Dunia, Maia Estianty: Ceramah Beliau Menyejukkan Hati

Maia Estianty menilai Buya Syakur merupakan salah satu ulama sangat merangkul seluruh lapisan masyarakat. Maia menobatkan Buya Syakur sebagai ulama sangat membawa kedamaian untuk seluruh umat muslim di Tanah Air.

"Salah satu ulama favoritku telah berpulang kemarin, sedih juga aku, karena selalu suka mengikuti ceramah2 online beliau yang menyejukkan hati, tidak menjudge manusia, ucapannya tidak menyakiti orang, baik bahkan sangat bijak merangkul seluruh masyarakat Indonesia'," kata Maia Estianty dalam akun instagram miliknya, dikutip pada Kamis (18/1/2024).

"Menurutku, dia adalah tokoh yang mampu memberikan ceramah Islam yang Rahmatan Lil 'Alamin'," sambungnya.

Selain itu, ibu tiga anak ini mengenang betul setiap ceramah-ceramah Buya Syakur. Maia mengingat ketika Buya berbicara soal ajal yang merupakan hal pasti dialami semua manusia.

"Bahkan ingat dengan kata2 beliau yang baik-baik. Apakah itu tentang kehidupan dan bahkan sampai tidak takut dengan kematian karena kematian adalah hal pasti," ucap Maia menambahkan.

Maia Estianty mengucapkan terimakasih kepada Buya Syakur selalu menjadi penyejuk baginya. Terlebih lagi, sifat bijak dan selalu merangkul seluruh masyarakat Indonesia.

Diakhir kalimat, Maia turut mengucapkan selamat jalan untuk Buya Syakur dan mendoakan almahrum diterima disisi Tuhan.

"Selamat jalan Buya, semoga perjalananmu menemui SANG MAHA CINTA menyenangkan dan dikumpulkan dengan para kekasih ALLAH swt di surga NYA. Aamiin," tutup Maia Estianty.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180199/maia_estianty-tILa_large.jpg
Maia Estianty Tak Ingin Ada Drama di Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, Minta Keluarga Diberi Seragam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158838/maia_estianty-xnNZ_large.jpg
Maia Estianty Tak Khawatir Irwan Mussry Direbut Wanita Lain, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158814/maia_estianty-Bjs0_large.jpg
Saling Percaya, Maia Estianty Tak Tahu Password HP Irwan Mussry
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154482/maia_estianty-162d_large.jpg
Konflik dengan Ahmad Dhani, Maia Estianty: Anggap Marketing Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153653/maia_estianty-LFYo_large.jpg
Maia Estianty Dapat Hadiah Mobil Rp6 Miliar dari Irwan Mussry, Netizen: Sebelah Makin Panas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153317/maia_estianty-unU6_large.jpg
Deretan Pujian Irwan Mussry untuk Maia Estianty
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement