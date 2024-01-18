Buya Syakur Meninggal Dunia, Maia Estianty: Ceramah Beliau Menyejukkan Hati

JAKARTA - Maia Estianty turut berbelasungkawa atas kepergian KH Syakur Yasin atau akrab disapa Buya Syakur yang meninggal dunia di Cirebon, Jawa Barat, Rabu 17 Januari 2024.

Dalam unggahan dibagikan, Maia menyebut bahwa Buya Syakur merupakan salah satu ulama favoritnya. Maia kerap mengikuti setiap ceramah-ceramah beliau yang sangat menyejukkan hatinya.

Maia Estianty menilai Buya Syakur merupakan salah satu ulama sangat merangkul seluruh lapisan masyarakat. Maia menobatkan Buya Syakur sebagai ulama sangat membawa kedamaian untuk seluruh umat muslim di Tanah Air.

"Salah satu ulama favoritku telah berpulang kemarin, sedih juga aku, karena selalu suka mengikuti ceramah2 online beliau yang menyejukkan hati, tidak menjudge manusia, ucapannya tidak menyakiti orang, baik bahkan sangat bijak merangkul seluruh masyarakat Indonesia'," kata Maia Estianty dalam akun instagram miliknya, dikutip pada Kamis (18/1/2024).

"Menurutku, dia adalah tokoh yang mampu memberikan ceramah Islam yang Rahmatan Lil 'Alamin'," sambungnya.

Selain itu, ibu tiga anak ini mengenang betul setiap ceramah-ceramah Buya Syakur. Maia mengingat ketika Buya berbicara soal ajal yang merupakan hal pasti dialami semua manusia.

"Bahkan ingat dengan kata2 beliau yang baik-baik. Apakah itu tentang kehidupan dan bahkan sampai tidak takut dengan kematian karena kematian adalah hal pasti," ucap Maia menambahkan.

Maia Estianty mengucapkan terimakasih kepada Buya Syakur selalu menjadi penyejuk baginya. Terlebih lagi, sifat bijak dan selalu merangkul seluruh masyarakat Indonesia.

Diakhir kalimat, Maia turut mengucapkan selamat jalan untuk Buya Syakur dan mendoakan almahrum diterima disisi Tuhan.

"Selamat jalan Buya, semoga perjalananmu menemui SANG MAHA CINTA menyenangkan dan dikumpulkan dengan para kekasih ALLAH swt di surga NYA. Aamiin," tutup Maia Estianty.