HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denise Chariesta Girang, Anaknya Dijenguk Maia Estianty

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |22:45 WIB
Denise Chariesta Girang, Anaknya Dijenguk Maia Estianty
Maia Estianty jenguk anak Denise Chariesta (Foto: Instagram/maiaestiantyreal)
A
A
A

JAKARTA - Maia Estianty memiliki hubungan yang cukup baik dengan sejumlah influencer Tanah Air, khususnya wanita. Ia bahkan sering kali mengundang rekan sesama publik figur untuk membagikan kisah hidup mereka di akun YouTubenya.

Terbaru, Maia kini terlihat menjenguk Denise Chariesta yang baru saja melahirkan anak pertamanya pada November 2023. Hal itu bahkan bisa dilihat dari unggahan Denise di akun Instagramnya.

Diakui Denise, Maia Estianty merupakan artis pertama yang menjenguknya dan melihat secara langsung putranya, Jaden. Kehadiran ibu dari Al, El dan Dul itu bahkan membuat Denise sangat bahagia.

“Artis pertama yang jenguk Jaden ..,” tulis Denise pada keterangan video.

“Bunda @maiaestiantyreal mah baikk .. gak kayak yang lain dateng pas butuh nya Aja,” sambungnya.

Denise Chariesta dan Maia Estianty

Maia Estianty jenguk anak Denise Chariesta (Foto: Instagram/denisechariesta91)

Unggahan Denise sontak membuat netizen ramai membanjiri kolom komentar unggahannya. Bahkan tak sedikit yang ikut memuji kehadiran Maia Estianty di kediaman Denise.

"Jaden anak pembawa rejeki yg akan mengangkat derajat mommy nya makasih bunmay artis pertama yg jenguk jaden jaden anak kesayangan bunda" online nya juga," kata yulli***.

"Bunda Maya mmg baik hatinya , dgn siapa aja dia peduli .. semoga Denis semakin baik dan rejekinya lancar n anaknya sehat ya …," sambung 2ndb***.

Halaman:
1 2
