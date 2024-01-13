Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sidang Cerai Alot, Irish Bella Pilih Perbanyak Kajian Agama

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |19:30 WIB
Sidang Cerai Alot, Irish Bella Pilih Perbanyak Kajian Agama
Irish Bella perbanyak kajian agama di tengah proses cerai. (Foto: Instagram/@_irishbella_)
A
A
A

JAKARTA - Irish Bella memilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan di tengah proses cerainya dengan Ammar Zoni yang terbilang alot. Dia semakin getol mengikuti kajian agama bersama Ummi Pipik dan beberapa rekan artis. 

Selain Ummi Pipik, dia juga menjadikan Ustadzah Oki Setiana Dewi sebagai teman curhat. Kedekatannya bersama kakak kandung Ria Ricis itu pun diungkapkannya lewat akun Instagram pribadinya. 

“Dear kakak, aku belum sempat bilang terima kasih kepadamu. Terima kasih sudah selalu ada untukku, menjadi tempat curhat, dan selalu menenangkanku,” kata Irish Bella seperti dikutip dari unggahannya di Instagram, pada Sabtu (13/1/2024). 

Dalam lanjutan unggahannya, ibu dua anak tersebut menambahkan, “Teruslah menjadi wanita yang menginspirasi Kak. Aku sangat bersyukur memiliki kakak dan sahabat sepertimu.”

Irish Bella perbanyak kajian agama di tengah proses cerai. (Foto: Instagram/@_irishbella_)

Kesibukan Irish Bella mengikuti kajian agama tampaknya menjadi amunisi yang baik baginya dalam mengadapi proses cerai yang berlangsung alot. Pasalnya, Ammar Zoni yang kembali tersandung kasus narkoba untuk ketiga kalinya enggan bercerai.

Ammar dinilai memperlambat sidang cerai dengan selalu absen dari sidang dan tidak menghadirkan saksi dari pihak tergugat di persidangan yang Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat.*

(SIS)

