HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denny Sumargo Terima Tantangan Bongkar Dompet Mahfud MD, Melongo Lihat Isinya

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |09:51 WIB
Denny Sumargo Terima Tantangan Bongkar Dompet Mahfud MD, Melongo Lihat Isinya
Denny Sumargo bongkar dompet Mahfud MD (Foto: IG Bestienya Mahfud MD)
A
A
A

JAKARTA - YouTuber Denny Sumargo menerima tantangan untuk membongkar isi dompet Mahfud MD, Calon Wakil Presiden nomor urut 3. Pria yang akrab disapa Densu itu pun melongo ketika diizinkan melihat isi dompet Mahfud MD.

"Oke nanti gue coba ya, bongkar isi dompet pak Mahfud ya? Oke," tutur Denny Sumargo menerima tantangan tersebut, dikutip Okezone dari akun Instagram @bestienya_mahfudmd, Rabu (17/1/2024).

Denny Sumargo Terima Tantangan Bongkar Dompet Mahfud MD, Melongo Lihat Isinya

Mantan pebasket profesional itu kemudian menghampiri Mahfud MD yang sedang berada dalam mobilnya.

Sebelumnya, Densu jug tak lupa meminta izin kepada pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu untuk melakukan tantangan tersebut.

"Ini saya dapat tantangan nih pak, ini dari tim bapak, katanya 'berani nggak Denny challenge bapak?' Sebenarnya nggak penting sih challenge-nya pak, jadi challenge-nya 'berani nggak Denny Sumargo meminta lihat dompet pak Mahfud?' Nah pak Mahfud bersedia nggak dompetnya untuk dilihat gitu?" ujar Densu.

Tak disangka, Mahfud MD pun langsung mengizinkan Densu melihat isi dompetnya. Bahkan, Mahfud menyuruh Densu untuk membuka sendiri dompet miliknya.

"Boleh, buka sendiri," kata Mahfud MD.

Dengan sangat hati-hati, Densu kemudian membuka dompet milik Mahfud MD. Sambil bergurau, Densu sempat mengira jika isi dompet Mahfud MD dipenuhi uang tunai.

"Waduh, bau bau kejayaan nih. Oke kita buka ya. Ya Allah pak, ini-nya mana pak? Biasanya ada kartu-kartunya pak. Ini apa pak?" ucap Densu.

Halaman:
1 2

Telusuri berita celebrity lainnya
