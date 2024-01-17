4 Tahun Menanti, Shakira Jasmine dan Arash Buana Akhirnya Rilis I Don't Wanna Go Back Home

JAKARTA - Penyanyi Shakira Jasmine dan Arash Buana akhirnya berkolaborasi. Keduanya bahkan baru saja merilis single kolaborasi mereka bertajuk I Don't Wanna Go Back Home, pada Rabu (17/1/2024) yang bercerita tentang perasaan jatuh cinta hingga enggan kembali pulang ke rumahnya

Butuh waktu kurang lebih 4 tahun sebelum akhirnya single kolaborasi mereka bisa didengarkan oleh publik. Oleh karena itu mereka pun merasa lega sekaligus sangat bersyukur.

Terlebih, Arash Buana membawa pengalaman pribadinya di masa lalu sebagai inspirasi dalam lagu ini.

"Gue cukup lega sih karena gue nulis ini pas 2019 pas gue masih umur 16 tahun," ujar Arash Buana saat jumpa pers secara virtual, Rabu (17/1/2024).

Shakira Jasmine dan Arash Buana rilis single kolaborasi (Foto: IST)





"Alhamdulillah akhirnya, karena ini prosesnya panjang sekali dari 2019 bikinnya bareng," kata Shakira Jasmine.

Perempuan 21 tahun ini pun membeberkan kenangannya sebelum akhirnya bisa mendapat kesempatan untuk ikut menulis lirik lagu berbahasa Inggris tersebut.

"Ingat-ingat masa aku umur 16 tahun pengin banget rilis lagu, belum kesampaian rilis lagu yang aku terlibat dalam prosesnya. Jadi sekarang aku mendedikasikannya untuk diriku di umur itu, sekarang aku ada di sini pun karena itu," sambungnya.

Menariknya, lirik lagu I Don't Wanna Go Back Home itu ditulis saat pertemuan pertama mereka.