JAKARTA - Arash Buana menggelar showcase Logic Mess Showcase. Acara ini, merupakan kolaborasi Arash Buana Records dan Tap Projects untuk merayakan kehadiran album perdana Arash Buana bertajuk logic mess.

Di dalam album ini total berisi 11 track yang merupakan buah dari pengalaman dan pemikiran kompleks seorang Arash Buana. Terdapat juga di dalamnya beberapa single yang sudah pernah dirilis sebelumnya seperti ‘i've always loved you’ dan 'goodbye (but I love you so)'. Menyimak materi-materi ‘logic mess’, penikmat musik dipastikan bakalan terbuai oleh perjalanan emosi dari musisi yang pertama kali merilis lagu pada usia 9 tahun tersebut.

“Album ini yang selalu mendapat highlight dalam tiap penampilan saya. Misalnya ‘anything 4 u’ tentang momen roller coaster perasaannya, ‘jealous over you’ yang menjadi ungkapan hati pada keinginan menjalani hidup orang lain, hingga ‘the bad guy’ tentang sosok manipulatif yang kerap memiliki andil negatif dalam sebuah hubungan,” ujarnya.

Melihat sepak terjang Arash Buana di belantika musik Indonesia, ‘logic mess showcase’ akan menjadi salah satu sajian spesial yang pernah ia helat. Bukan hanya tentang membawakan track-track dalam album ‘logic mess’, showcase ini pun akan menjadi ajang bagi Arash Buana untuk semakin menghidupkan intimacy dengan pendengar setianya. Bersiap untuk merasakan sensasi berbeda dalam menikmati live experience dari performance magis Arash Buana. ‘logic mess showcase’ pun akan menjelma menjadi realisasi dan kolaborasi brilian antara Arash Buana Records dan Tap Projects.

Logic Mess Showcase akan dihelat di Jakarta, tepatnya di Salihara Arts Center, pada tanggal 28 Februari 2023.

