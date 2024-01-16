Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kata Denada Soal Kemungkinan Rujuk dengan Jerry Aurum

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |03:30 WIB
Kata Denada Soal Kemungkinan Rujuk dengan Jerry Aurum
Kata Denada soal kemungkinan rujuk dengan Jerry Aurum (Foto: Instagram/denadaindonesia)
JAKARTA - Denada Tambunan memiliki hubungan komunikasi yang cukup baik dengan mantan suaminya, Jerry Aurum. Meski tak lagi berstatus sebagai suami istri, keduanya tetap kompak dalam mengurus anak dan saling mendukung satu sama lain.

Bahkan beberapa waktu lalu, Denada lah yang mengatur pertemuan antara Jerry dengan putrinya, Aisha, usai sang mantan bebas dari penjara akibat kasus penyalahgunaan narkoba. Pertemuan tersebut diketahui berlangsung haru, hingga Denada pun banyak menuai pujian dari para netizen.

Menariknya, saat ditanya soal kemungkinan rujuk dengan Jerry, putri dari Emilia Contessa ini sama sekali tak menutup kemungkinan tersebut. Bahkan ia pun tak ragu mengatakan jika hubungannya dengan Jerry kini masih seperti keluarga.

”Kita pernah gagal dalam rumah tangga. Saat kita gagal dalam rumah tangga itu pasti melewati proses yang nggak enak banget kan, pasti ada berantemnya, pasti ada berbeda pendapatnya sampai akhirnya jauh-jauhan dan memutuskan bercerai itu kan susah banget. Proses itu membuat aku menyadari bahwa memang saat ini hubungan aku dengan mas Jerry ini adalah hubungan terbaik kita dari sepanjang riwayat per-relationship kita,” ujar Denada di acara Pagi-Pagi Ambyar.

Denada

Kata Denada soal kemungkinan rujuk dengan Jerry Aurum (Foto: Instagram/denadaindonesia)


”Kalau Allah kalau mau apa (rujuk) pasti kita ya kita nggak bisa tahu ya. Misalnya Allah mempunyai rencana seperti itu. Cuman kalau aku ditanya sebagai seorang manusia, (hubungan dengan Jerry) sebagai keluarga aja,” sambungnya.

Mendengar ucapan Denada bahwa hubungannya dengan Jerry seperti keluarga, membuat Rian Ibram pun kembali memastikan soal jawaban pelantun Mutha Futha tersebut soal kemungkinan rujuk.

”Sebagai keluarga aja, itu jawabannya ya, tapi kan tidak menutup kemungkinan ya,” tanya Rian Ibram.

“Ya kalau Allah berkehendak, nggak tahu,” tutur Denada.

