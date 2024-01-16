Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

17 Tahun Bisnis Karaoke, Inul Daratista Klaim Kerap Merugi

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |14:44 WIB
17 Tahun Bisnis Karaoke, Inul Daratista Klaim Kerap Merugi
17 tahun bisnis karaoke, Inul Daratista mengaku kerap merugi. (Foto: Instagram/@inul.d)
A
A
A

JAKARTA - Bagi Inul Daratista, membangun bisnis karaoke bukanlah perkara mudah. Pasalnya, setelah 17 tahun berkecimpung di bisnis tersebut, dia mengaku, sulit sekali mencicipi keuntungan. 

“Selama 17 tahun membangun Inul Vizta, saya enggak ada untung! Coba tanya BC* tuh yang sering tak utangi buat menambal kerugian,” katanya dalam tulisan panjang yang diunggahnya di Insta Story, pada 15 Januari 2024. 

Istri Adam Suseno itu mengungkapkan, kekayaan yang dinikmatinya saat ini merupakan hasil dari manggung di dunia hiburan. “Selama saya punya bisnis (karaoke), saya justru menikmati hasil dari nyanyi,” ujarnya. 

Lebih lanjut Inul mengatakan bahwa kehidupan yang dijalaninya tak semewah yang dibayangkan banyak orang. Mobil Mercy miliknya sudah berusia 20 tahun, sementara mobil Alphard baru lunas cicilannya pada 2023. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/33/3170721/inul_daratista-E7L0_large.jpg
Inul Daratista Ogah Jadi Anggota DPR: Saya Takut Tidak Amanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/33/3154022/inul_daratista-2IHO_large.jpg
Inul Daratista Spill Biaya Pengobatan Adam Suseno: Sehat Itu Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/33/3151190/inul_daratista-KBza_large.jpg
Ungkapan Cinta Inul Daratista untuk Adam Suseno Usai Alami Pendarahan Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149299/adam_suseno-pvW6_large.jpg
Kronologi Adam Suseno Dilarikan ke Rumah Sakit Usai Terluka di Kolam Ikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149293/inul_daratista-3Ajh_large.jpg
Adam Suseno Dilarikan ke Rumah Sakit, Pembuluh Darah Kaki Robek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/33/3149229/inul_daratista_dan_adam_suseno-KEzB_large.jpg
Inul Daratista Minta Doa, Adam Suseno Harus Dioperasi Lantaran Pembuluh Darah Kaki Robek
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement