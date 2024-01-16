17 Tahun Bisnis Karaoke, Inul Daratista Klaim Kerap Merugi

JAKARTA - Bagi Inul Daratista, membangun bisnis karaoke bukanlah perkara mudah. Pasalnya, setelah 17 tahun berkecimpung di bisnis tersebut, dia mengaku, sulit sekali mencicipi keuntungan.

“Selama 17 tahun membangun Inul Vizta, saya enggak ada untung! Coba tanya BC* tuh yang sering tak utangi buat menambal kerugian,” katanya dalam tulisan panjang yang diunggahnya di Insta Story, pada 15 Januari 2024.

BACA JUGA: Inul Daratista Serang Balik Buzzer Imbas Protes Kenaikan Pajak Hiburan

Istri Adam Suseno itu mengungkapkan, kekayaan yang dinikmatinya saat ini merupakan hasil dari manggung di dunia hiburan. “Selama saya punya bisnis (karaoke), saya justru menikmati hasil dari nyanyi,” ujarnya.

Lebih lanjut Inul mengatakan bahwa kehidupan yang dijalaninya tak semewah yang dibayangkan banyak orang. Mobil Mercy miliknya sudah berusia 20 tahun, sementara mobil Alphard baru lunas cicilannya pada 2023.