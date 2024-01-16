7 Mantan Gadis Sampul Era 90-an yang Masih Cantik hingga Sekarang

7 mantan gadis sampul era 90-an yang masih cantik hingga sekarang (Foto: Instagram/cuttaryofficial)

JAKARTA - Sejumlah artis Ibukota mengawali karier mereka dengan menjadi seorang gadis sampul. Bukan hanya sekedar cantik, mereka juga memiliki prestasi yang tidak bisa diragukan.

Menariknya, setelah puluhan tahun ajang gadis sampul berlalu, kecantikan mereka masih diakui oleh masyarakat hingga saat ini. Bahkan bukan hanya cantik, mereka juga dikenal awet muda, hingga tak kalah dengan para artis era 2000-an.

Berikut, mantan gadis sampul era 90-an yang masih cantik hingga sekarang:

1. Desy Ratnasari





Desy Ratnasari merupakan seorang artis peran, penyanyi dan politikus Indonesia. Ia mengawali kariernya dengan mengikuti ajang pemilihan Gadis Sampul di 1988 dan keluar sebagai juara kedua.

Kini, usia Desy sudah memasuki kepala lima. Akan tetapi, kecantikan ibu satu anak ini tak patut untuk diragukan.

2. Dian Sastro





Dian Sastro mengawali kariernya dengan mengikuti ajang Gadis Sampul 1996. Ia bahkan sempat memiliki rubik sendiri di majalan bertajuk Kata Dian, agar ibu dua anak ini bisa berkomunikasi dengan pembaca.

Sampai saat ini Dian masih cukup aktif di dunia hiburan Tanah Air. Bahkan meski usianya sudah 41 tahun, istri dari Indraguna Sutowo ini masih tetap cantik dan awet muda.

3. Ersa Mayori

Ersa Mayori memulai kariernya sebagai model. Pada 1993, pemilik nama asli Ersamayori Aurora Yatim ini langsung meraih juara pertama di ajang pemilihan Gadis Sampul.

Selain dikenal sebagai model, Ersa juga cukup sering terlihat sebagai seorang presenter hingga artis peran. Kecantikan dan bakat aktingnya bahkan membuat ibu dua anak ini masih sering kali wara wiri di televisi dan membintangi sejumlah film hingga serial web.

4. Lulu Tobing





Menjadi juara pertama ajang pemilihan Gadis Sampul 1992, membuat kecantikan Lulu tobing tak perlu diragukan. Meski usianya tahun ini akan menginjak 47 tahun, istri Bani Mulia ini tetap saja terlihat cantik dan awet muda.

Wajah Lulu pun masih cukup sering terlihat di layar kaca ataupun bioskop. Bahkan, dalam waktu dekat, akan ada tiga buah film yang menampilkan dirinya, mulai dari Kata, Guna-Guna Istri Muda dan Dua Hati Biru.