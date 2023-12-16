Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hotman Paris Unggah Video Meriam Bellina di Instagram, Netizen: Istrinya Kuat Amat Ya?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |23:50 WIB
Hotman Paris Unggah Video Meriam Bellina di Instagram, Netizen: Istrinya Kuat Amat Ya?
Hotman Paris unggah video Merriam Bellina di Instagramnya (Foto: Instagram/hotmanparisofficial)
A
A
A

JAKARTA - Hotman Paris kembali membuat heboh netizen di media sosial. Pasalnya baru-baru ini ia mengunggah foto wanita yang sempat disebut sebagai mantan kekasihnya, yakni Meriam Bellina.

Dalam unggahannya, Meriam Bellina terlihat tengah duet dengan Lucky Octavian yang merupakan jebolan Indonesian Idol musim pertama. Bahkan keduanya terdengar membawakan lagu berjudul Jangan Pernah Ragukan.

Melalui kolom keterangan video, Hotman pun tampak menanyakan hal yang dianggapnya tak sesuai dengan lirik dalam lagu tersebut.

"Kalau jangan ragukan tapi kok berakhir?" kata Hotman Paris dalam kolom keterangan video yang diunggahnya.

Meriam Bellina

Hotman Paris unggah video Merriam Bellina di Instagramnya (Foto: Instagram/hotmanparisofficial)

 

Video yang diambil Hotman di akun TikTok kemudian diunggah ulang olehnya di Instagram, jelas membuat netizen heboh. Apalagi Hotman menuliskan keterangan yang seolah mengisyaratkan bahwa ia belum move on dari bintang film Catatan Si Boy tersebut.

Sontak, netizen langsung ramai mengomentari unggahan dari suami Agustianne Marbun tersebut. Bahkan tak sedikit yang menduga bahwa Hotman belum move on dari sosok Meriam Bellina.

Kendati begitu, ada pula yang justru mengkhawatirkan perasaan istri Hotman saat ini. Tepatnya usai mengetahui bahwa suaminya mengunggah video mantan.

"Yang ini nggak bisa move on duhh istrnya kuat amat ya," kata ce_iv***.

"Mantan yang tak terlupakan, selalu dihati dan saya salut dengan istri abang yang punya hati seluas samudera," beber hartat***.

Halaman:
1 2
