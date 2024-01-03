Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

5 Band Indonesia Punya Prestasi Membanggakan di Dunia Internasional

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |01:02 WIB
5 Band Indonesia Punya Prestasi Membanggakan di Dunia Internasional
5 Band Indonesia Punya Prestasi Membanggakan di Dunia Internasional (Foto: IG VOB))
JAKARTA - Musik Indonesia lambat laun berhasil merambah pasar internasional. Beberapa nama band Indonesia mendapatkan prestasi membanggakan di luar negeri.

Genre band tersebut pun beragam. Berbagai genre berhasil meraih prestasi membanggakan. Berikut 5 Band Indonesia Punya Prestasi Membanggakan di Dunia Internasional:

1. Burgerkill

Merupakan band metal yang berasal dari kota Bandung, didirikan oleh Aries tanto atau biasa dikenal dengan Ebenz pada tahun 1995 bersama dengan teman-teman satu sekolahnya. Burgerkill sudah banyak tampil di acara luar negeri.

Berikut penghargaan internasional yang diraih Burgerkill, pada acara Metal Hammer Golden Gods Awards tahun 2013 kategori Metal F*ck, The Hammersonic Award kategori Best Metal Performance tahun 2016.

2. Voice of Baceprot

Voice of Baceprot merupakan grup band metal yang berasal dari Garut, Jawa Barat. Band ini beranggotakan tiga orang yaitu oleh Marsya, Sitti dan Widi yang sekaligus menjadi pendiri band ini di tahun 2014.

VOB sudah banyak tampil di negara eropa yaitu, Jerman, Republik Ceko, Belanda dan Denmark dan panggung di luar negeri seperti Colours of Ostrava, Ceko, Wacken Open Air, Jerman dan masih banyak lagi.

3. THE S.I.G.I.T

The S.I.G.I.T atau singkatan dari The Super Insurgent Group of Intemperance Talent merupakan band rock asal Bandung. Band yang terdiri dari Rektivianto Yoewono, Aditya Bagja Mulyana, Farri Icksan Wibisana, dan Donar Armando Ekana itu sebenarnya tidak ingin dikategorikan pada aliran tertentu. Namun musik mereka digambarkan seperti band rock garasi yang musiknya sering dibandingkan dengan Wolfmother dan The Datsuns.

Pada tahun 2004, mereka merilis mini album yang berjudul The S.I.G.I.T. Sejak merilis album tersebut, nama pelantun “Soul Sister” ini langsung terkenal di Bandung dan Jakarta. Bahkan The S.I.G.I.T sebagai band Rock N Roll terpanas.

Di tahun 2005, nama mereka masuk dalam majalah internasional NME Stereo. Lewat lagu “Black Amplifier”-nya, The S.I.G.I.T mendapat banyak ulasan yang positif. Mereka juga sempat ikut dalam rangkaian tur band asal Australia, Dallas Crane. Setelah itu, mereka menandatangani kontrak bersama salah satu label di Australia dan meluncurkan album perdananya yang berjudul Visible Idea of Perfection.

