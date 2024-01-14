Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiky Saputri Bawa Rujak Kemana-Mana Usai Ketahuan Hamil Anak Pertama

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |21:05 WIB
Kiky Saputri bawa rujak kemana-mana usai ketahuan hamil (Foto: Instagram/kikysaputrii)
A
A
A

JAKARTA - Kiky Saputri saat ini tengah mengandung calon anak pertamanya. Setelah 11 bulan menikah dengan Muhammad Khairi, penantian mereka untuk segera memiliki anak akhirnya terwujud.

Kiky sendiri mengatakan bahwa usia kandungannya baru memasuki trimester awal. Sama seperti ibu hamil pada umumnya, Kiky Saputri mengaku sudah mengalami ngidam.

"Ngidam rujak sih, belum ngidam yg gimana-gimana banget," ujar Kiky Saputri saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

Saking ngidamnya, Kiky Saputri bahkan membawa rujak buatan sang ibunda itu setiap pergi ke mana-mana.

Kiky Saputri bawa rujak kemana-mana usai ketahuan hamil (Foto: Instagram/kikysaputrii)


"Iya ke mana-mana bawa rujak. Sekarang aja bawa. Ini rujak buatan mamaku tuh, buahnya ini nih," jelas Kiky Saputri.

Namun, perempuan 30 tahun itu belum merasa ngidam yang berlebihan. Hanya saja minat Kiky Saputri untuk makan jadi berkurang.

"Cuma beberapa makanan, kalau dulu apa aja kan, kalau sekarang aduh enggak mau ah," terang Kiky Saputri.

