Pindah Kantor, THE BLACK LABEL Diisukan Ingin Lepas dari YG Entertainment

SEOUL - THE BLACK LABEL dikabarkan dalam proses melepaskan diri dari YG Entertainment. Rumor tersebut mencuat setelah label musik itu dikabarkan akan pindah dari gedung YG Entertainment di Hapjeong-dong.

Sejak berdiri pada 2016, kantor pusat THE BLACK LABEL selalu menyatu dengan gedung YG Entertainment. Namun setelah menggelar pertemuan direksi pada Juni 2023, label musik tersebut mengambil keputusan untuk pindah ke kantor baru.

Mengutip Allkpop, Sabtu (13/1/2024), label musik itu rencananya akan memindahkan kantor pusatnya ke Hannam W Office yang terletak di Hannam-dong, Seoul, Korea Selatan, pada Semester I-2024.

THE BLACK LABEL didirikan Park Hong Joon alias Teddy, pada 2016. Pada awal pendiriannya, YG Entertainment tercatat sebagai pemegang sahabat terbesar label tersebut. Namun kini, saham agensi tersebut hanya sekitar 21 persen.