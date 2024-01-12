Advertisement
Iwa K Ingatkan Masyarakat Agar Tak Golput

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |21:01 WIB
Iwa K Ingatkan Masyarakat Agar Tak Golput
Iwa K ingatkan masyarakat agar tidak Golput (Foto: Ist)
JAKARTA - Musisi hip-hop Iwa K mengingatkan pentingnya menggunakan hak pilih jelang digelarnya pesta demokrasi lima tahunan, Pemilu 2024, 14 Februari 2024 mendatang.

Menurut pelantun Bebas itu, golput bukan lah pilihan. Terlebih saat ini masyarakat cukup aktif menyuarakan keresahan atas kinerja pemerintah. Sehingga, golput seharusnya menjadi salah satu solusi untuk menemukan sosok yang dirasa mampu mengatasi sejumlah keresahan yang telah dikeluhkan.

“Golput itu apatis yang tidak konsisten. Misalnya, kamu mengeluh nih DPR begini, presiden begitu tapi kamu nggak memilih saat Pemilu, kan aneh. Kamu bukan pilih nabi di sini, tapi pilih yang track record bagus dan yang paling minim peluang deskruptifnya,” ungkap Iwa di Jakarta.

Iwa K Ingatkan Masyarakat Agar Tak Golput

