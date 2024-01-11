Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Natasha Wilona Rayakan Ulang Tahun di Amerika, Belum Dapat Kado Dari Verrell Bramasta?

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |23:01 WIB
JAKARTA - Natasha Wilona merayakan ulang tahunnya yang ke-25 pada 15 Desember 2023 lalu. Perayaan ulang tahunnya begitu istimewa lantaran dirayakan di Amerika sekaligus merayakan Natal dan Tahun Baru di sana.

Bintang film Argantara ini bahkan menghabiskan waktu satu bulan dari 8 Desember hingga 8 Januari di Amerika. Dia pun sudah mempersiapkan liburan ini sejak awal tahun 2023.

Ketika tiba di Indonesia, Natasha Wilona pun mengaku belum mendapat kado dari rekan-rekannya. Pasalnya, beberapa jam usai kedatangannya, dia harus kembali bekerja.

"Aku baru banget landing tengah malem, jadi kita tunggu ya (kado)," ujar Natasha Wilona saat dijumpai di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).

Wilona juga belum mengungkap soal kado dari mantan kekasihnya, Verrell Bramasta. Biasanya di momen ulang tahun masing-masing, mereka tak pernah ketinggalan saling memberikan kado dan mengucapkan selamat.

Setelah di ulang tahun ke-24 Wilona berharap bertemu dengan sosok lelaki yang dapat diajak untuk menjalin hubungan yang serius, kali ini Natasha Wilona tak menyelipkan doa soal jodoh. Dia berharap bisa terus berkarya dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang disekitarnya

"Semoga panjang umur, sehat terus, bisa terus memberikan karya-karya yang terbaik, terus juga bisa berkumpul bersama orang yang aku sayang. Bisa membagikan banyak kebahagiaan dengan orang di sekitar aku," pungkasnya.

