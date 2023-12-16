Natasha Wilona Rayakan Ulang Tahun ke-25 di Amerika Serikat

Natasha Wilona rayakan ultah ke-25 di Amerika Serikat (Foto: Instagram/@natashawilona12)

JAKARTA - Natasha Wilona baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-25. Tepatnya pada 15 Desember kemarin.

Menariknya, bintang film Argantara ini merayakan hari pertambahan usianya di Amerika serikat. Momen tersebut bahkan sekaligus ia gunakan untuk mengajak keluarganya berlibur bersama.

Pada unggahan terbaru di akun Instagramnya @natashawilona12, Wilona tampak berpose dan mengabadikan momen di depan Gedung Capitol, Washington D.C yang disinari cahaya golden hour. Mantan kekasih Verrell Bramasta ini juga mengucapkan rasa syukurnya di usianya yang telah memasuki seperempat abad.

“Seperempat abad mantap! Thank You God for giving me the best life I've could ask for. The most wonderful truth is I’m not getting old, I'm just becoming experienced,” tulis Wilona pada unggahannya.

Natasha Wilona rayakan ultah ke-25 di Amerika Serikat (Foto: Instagram/@natashawilona12)





Pemeran sinetron Anak Jalanan ini tampil sangat edgy dalam balutan jaket kulit yang oversized. Rambut coklatnya yang panjang terurai bebas dan dirinya menaruh kacamata hitamnya di atas kepala.

Wajah cantik Wilona tampak berseri dan aura kebahagiaannya pun cukup terpancar di hari yang sangat spesial ini.

Foto tersebut bahkan telah mendapatkan likes sebanyak 63,2 ribuan. Bahkan kolom komentar unggahan ini juga telah dipenuhi oleh ucapan-ucapan manis dari teman-teman serta penggemarnya.

“Happy birthday my luv. May you always be beautiful and cheerful as always,” kata akun Instagram @ade****.