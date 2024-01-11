Advertisement
Desta Tak Dapat Izin Natasha Rizky Buat Tato di Lengan Kiri saat Masih Menikah

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |03:30 WIB
Desta Tak Dapat Izin Natasha Rizky Buat Tato di Lengan Kiri saat Masih Menikah
Desta tak dapat izin Natasha Rizky saat buat tato di lengan kiri (Foto: Instagram/desta80s)
JAKARTA - Desta diketahui sudah tak lagi menjalani biduk rumah tangga bersama Natasha Rizky. Akan tetapi, ada sebuah cerita dalam rumah tangganya dengan ibu tiga anak tersebut yang belum sempat terungkap ke publik.

Cerita tersebut diketahui berhubungan dengan tato di lengannya. Dalam perbincangannya bersama Praz Teguh di YouTube Vindes, Desta mengaku bahwa ia membuat tato tersebut tanpa izin dari Caca yang kala itu masih menjadi istrinya.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Caca memang memegang cukup erat prinsip ajaran Islam yang tidak menghalalkan tato. Namun karena ia diduga tak enak jika tidak memberikan izin pada suaminya, maka bintang film Radio Galau FM itu memberikan jawaban yang seolah tak mempermasalahkan keinginan Desta.

"Waktu dulu pas sama Caca, gue bilang dulu, 'Aku mau bikin tato, ya.' 'Aku sih enggak izinin, tapi ya terserah (kata Natasha Rizky),' " ucap Desta menceritakan.

Desta dan Natasha Rizky

Desta tak dapat izin Natasha Rizky saat buat tato di lengan kiri (Foto: Instagram/desta80s)


"Ya gue ambil terserahnya, dong. 'Terserah?' Oh oke," sambung Desta.

Berpikir bahwa istrinya menyetujui pembuatan tato, Desta pun nekat mentato lengannya. Sampai pada akhirnya Caca mengetahui hal tersebut.

"Suatu ketika, Caca lagi sibuk, udah, akhirnya gue nato. Pulang, gue jemput dia. Udah tatoan nih gue di sini (lengan kiri). Pakai tangan panjang (baju). Nyetir, 'Ngomongnya kapan ya? Aduh, nanti dulu deh,'" kata Desta.

"'Tunggu di depan pintu tol'. Sudah di depan pintu tol, enggak keluar (pengakuannya membuat tato). Lewat pintu tol, agak jauh, 'Oke berani, berani (dalam pikiran).' 'Aku sudah minta tolong,'" lanjutnya.

Halaman:
1 2
