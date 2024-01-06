Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Desta dan Natasha Rizky Liburan Bareng ke Jepang, Netizen: Bau-Bau Rujuk Nih

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |10:16 WIB
Desta dan Natasha Rizky Liburan Bareng ke Jepang, Netizen: Bau-Bau Rujuk Nih
Desta dan Natasha Rizky liburan bareng ke Jepang. (Foto: Instagram/@desta80s)
A
A
A

JAKARTA - Desta dan Natasha Rizky memboyong ketiga anak mereka untuk liburan awal tahun ke Jepang. Momen kebersamaan itu, dibagikan mantan suami istri ini lewat Instagram, pada 3 Januari silam. 

Desta membagikan video saat ketiga anaknya sedang bermain salju. Sementara Natasha, mengunggah video dirinya bermain ski di tengah hamparan salju. Sejauh ini, keduanya belum mengunggah foto bersama anak-anak mereka. 

Meski belum ada foto bersama, namun penggemar menyambut baik keputusan keduanya berlibur bersama. Hubungan yang semakin membaik membuat warganet mendoakan agar mereka bisa rujuk demi anak-anak. 

“Ini video baru. Mereka sedang liburan bareng. Rujuk dong,” kata akun @sam****. Akun @ari**** mengatakan, “Sejak cerai malah sering bareng nih Buy. Banyak quality time tercipta. Bau-bau rujuk nih.” 

Halaman:
1 2
