Desta dan Natasha Rizky Liburan Bareng ke Jepang, Netizen: Bau-Bau Rujuk Nih

JAKARTA - Desta dan Natasha Rizky memboyong ketiga anak mereka untuk liburan awal tahun ke Jepang. Momen kebersamaan itu, dibagikan mantan suami istri ini lewat Instagram, pada 3 Januari silam.

Desta membagikan video saat ketiga anaknya sedang bermain salju. Sementara Natasha, mengunggah video dirinya bermain ski di tengah hamparan salju. Sejauh ini, keduanya belum mengunggah foto bersama anak-anak mereka.

Meski belum ada foto bersama, namun penggemar menyambut baik keputusan keduanya berlibur bersama. Hubungan yang semakin membaik membuat warganet mendoakan agar mereka bisa rujuk demi anak-anak.

“Ini video baru. Mereka sedang liburan bareng. Rujuk dong,” kata akun @sam****. Akun @ari**** mengatakan, “Sejak cerai malah sering bareng nih Buy. Banyak quality time tercipta. Bau-bau rujuk nih.”