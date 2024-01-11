Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sibuk Nyaleg, Aditya Zoni Terpaksa Mangkir di Sidang Perceraian Ammar Zoni dan Irish Bella

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |12:20 WIB
Sibuk Nyaleg, Aditya Zoni Terpaksa Mangkir di Sidang Perceraian Ammar Zoni dan Irish Bella
Aditya Zoni mangkir di sidang cerai kakaknya gegara sibuk nyaleg (Foto: Instagram/real_aditya1)
DEPOK - Aditya Zoni disebut telah ditunjuk oleh Ammar Zoni untuk menjadi saksi di sidang perceraiannya hari ini, Kamis (11/1/2024). Akan tetapi, kesibukan Aditya Zoni sebagai Calon Legislatif, membuat pria . tahun ini berhalangan hadir dalam sidang tersebut.

Akibatnya, sidang perceraian sang kakak dengan Irish Bella yang digelar di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat terpaksa ditunda. Padahal, Aditya menjadi harapan Ammar Zoni untuk meringankan gugatan cerainya di hadapan majelis hakim.

"Saksi ini kan emang sudah ada direkomendasikan sama Ammar dan kami juga menghubungi dan ketemu cuma waktunya belum bisa," ujar Jon Mathias selaku kuasa hukum Ammar Zoni, saat ditemui usai persidangan.

"Kendalanya kalau keluarga, untuk adiknya, ya kan Aditya lagi kampanye, kan dia Caleg DPR RI," sambungnya.

Aditya Zoni dan keluarga

Aditya Zoni mangkir di sidang cerai kakaknya gegara sibuk nyaleg (Foto: Instagram/real_aditya1)

Sementara itu, adik Ammar yang lain yakni Panji Zoni, diketahui tak bisa ditunjuk sebagai saksi. Pasalnya, saat ini pemeran Aksa di serial Wedding Agreement 2 ini ditugaskan untuk menjaga ayah mereka yang sakit.

"Kemudian adiknya yang kecil ya Panji Zoni dia menjaga bapaknya. Jadi itu juga untuk hari ini belum bisa dan ada saksi dari mantan pegawainya Ammar," jelas Jon Mathias usai persidangan.

