HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yasmine Ow Curhat, Minta Aditya Zoni Jadi Laki-Laki Bertanggung Jawab

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |11:54 WIB
Yasmine Ow Curhat, Minta Aditya Zoni Jadi Laki-Laki Bertanggung Jawab
Yasmine Ow minta Aditya Zoni jadi laki-laki yang bertanggung jawab (Foto: Instagram/real_aditya1)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Aditya Zoni dan Yasmine Ow kembali menjadi sorotan. Pasalnya baru-baru ini, ibu satu anak tersebut menuliskan curahan hatinya di Instagram dan menuntut Aditya agar bisa menjadi laki-laki yang benar.

Dalam unggahannya, selebgram asal Malaysia ini mengaku lelah dengan kelakuan suaminya. Sampai-sampai, ia meminta agar suaminya bisa lebih bertanggung jawab.

"Eh tolong, @real_aditya1 berubah menjadi lelaki yang benar dan bertanggung jawab. Aku sudah capek!" tulis Yasmine Ow di Instagram Story.

Sayangnya, tidak diketahui secara jelas tanggung jawab seperti apa yang diharapkan oleh Yasmine selaku istri. Namun ia menyebut bahwa permasalahannya dengan Aditya tidak pernah menemukan solusi.

Yasmine Ow

Yasmine Ow minta Aditya Zoni jadi laki-laki yang bertanggung jawab (Foto: Instagram/yxsmine.ow)

Hal itu lah yang membuat Yasmine pada akhirnya terpaksa berbicara di media sosial. Pasalnya, ia merasa sudah tidak lagi dipedulikan oleh suaminya.

Halaman:
1 2
