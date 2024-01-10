Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jordan Ali Ogah Tanggapi Tudingan Bahwa Hubungannya dengan Eva Manurung Hanya Settingan

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |20:45 WIB
Jordan Ali Ogah Tanggapi Tudingan Bahwa Hubungannya dengan Eva Manurung Hanya Settingan
Jordan Ali ogah tanggapi tudingan bahwa hubungannya dengan Eva Manurung hanya settingan (Foto: Instagram/jordan_ali0992)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan asmara antara Jordan Ali dan Eva Manurung kerap dituding hanya sebuah settingan. Terlebih saat ini keduanya sudah putus, setelah menjalin hubungan kurang lebih selama 3 bulan.

Diketahui, selama menjalani hubungan dengan Eva, keduanya sukses membuat heboh masyarakat. Pasalnya, usia mereka terlampau cukup jauh, yakni sekitar 23 tahun.

Dalam perjalanan asmara mereka, Jordan Ali dan Eva Manurung seringkali membagikan momen-momen mesra di media sosial. Namun kandasnya hubungan mereka saat ini, membuat netizen menduga jika mereka hanya melakukan settingan.

"Terserah mereka ya mau dibilang settingan kek, mau apa kek terserah jadi aku nggak mikirin," kata Jordan Ali dalam Kanal YouTube Intens Investigasi dikutip pada Rabu (10/1/2024).

Eva Manurung dan Jordan Ali

Jordan Ali ogah tanggapi tudingan bahwa hubungannya dengan Eva Manurung hanya settingan (Foto: Instagram/jordan_ali0992)


Meski enggan mengomentari soal pacaran settingan, Jordan Ali mengatakan jika hubungan mereka kandas lantaran keinginan Eva sendiri. Dimana keputusan tersebut sudah disampaikan olehnya melalui pesan singkat.

Dalam isinya, Eva Manurung mencurahkan keinginannya untuk tak lagi melanjutkan hubungan asmara ke jenjang lebih serius.

"Kenapa saya buat video itu karena Mami sudah buat statement sendiri yang whatsApp ke aku, ada kok whatsAppnya jadi dia Mami yang menyelesaikan hubungan bukan saya pribadi jadi mohon maaf," ucap Jordan Ali.

Lebih lanjut, pria 30 tahun ini mengklaim bahwa sejauh ini ia sudah berbicara baik-baik dengan sang mantan terkait hubungan mereka. Sekaligus menghormati keputusan dari ibunda Virgoun itu untuk mengakhiri hubungan asmaranya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement