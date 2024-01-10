Jordan Ali Ogah Tanggapi Tudingan Bahwa Hubungannya dengan Eva Manurung Hanya Settingan

JAKARTA - Hubungan asmara antara Jordan Ali dan Eva Manurung kerap dituding hanya sebuah settingan. Terlebih saat ini keduanya sudah putus, setelah menjalin hubungan kurang lebih selama 3 bulan.

Diketahui, selama menjalani hubungan dengan Eva, keduanya sukses membuat heboh masyarakat. Pasalnya, usia mereka terlampau cukup jauh, yakni sekitar 23 tahun.

Dalam perjalanan asmara mereka, Jordan Ali dan Eva Manurung seringkali membagikan momen-momen mesra di media sosial. Namun kandasnya hubungan mereka saat ini, membuat netizen menduga jika mereka hanya melakukan settingan.

"Terserah mereka ya mau dibilang settingan kek, mau apa kek terserah jadi aku nggak mikirin," kata Jordan Ali dalam Kanal YouTube Intens Investigasi dikutip pada Rabu (10/1/2024).

Jordan Ali ogah tanggapi tudingan bahwa hubungannya dengan Eva Manurung hanya settingan (Foto: Instagram/jordan_ali0992)





Meski enggan mengomentari soal pacaran settingan, Jordan Ali mengatakan jika hubungan mereka kandas lantaran keinginan Eva sendiri. Dimana keputusan tersebut sudah disampaikan olehnya melalui pesan singkat.

Dalam isinya, Eva Manurung mencurahkan keinginannya untuk tak lagi melanjutkan hubungan asmara ke jenjang lebih serius.

"Kenapa saya buat video itu karena Mami sudah buat statement sendiri yang whatsApp ke aku, ada kok whatsAppnya jadi dia Mami yang menyelesaikan hubungan bukan saya pribadi jadi mohon maaf," ucap Jordan Ali.

Lebih lanjut, pria 30 tahun ini mengklaim bahwa sejauh ini ia sudah berbicara baik-baik dengan sang mantan terkait hubungan mereka. Sekaligus menghormati keputusan dari ibunda Virgoun itu untuk mengakhiri hubungan asmaranya.