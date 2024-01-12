Eva Manurung Pamer Berondong Baru, Usai Putus dari Jordan Ali

JAKARTA - Eva Manurung diketahui sempat galau, usai hubungan asmaranya dengan Jordan Ali kandas. Akan tetapi, saat ini ibu dari Virgoun itu disebut sudah memiliki berondong baru.

Dugaan Eva Manurung memiliki pacar baru itu terungkap ketika Eva melakukan siaran langsung diakun TikToknya @evamanurung210. Dalam unggahannya, Eva terlihat centil layaknya ABG tengah melakukan live di TikTok bersama seorang pria bernama Ananta Kusuma, sambil menikmati sebuah makanan.

Dalam kesempatan itu, Eva Manurung juga terlihat membacakan komentar netizen. Salah satunya yang menyebut bahwa berondong baru Eva itu lebih tampan, ketimbang Jordan Ali.

"Katanya mending yang ini, enak dilihat daripada yang sono," kata Eva Manurung membaca komentar netizen.

Eva Manurung pamer berondong baru usai putus dari Jordan Ali (Foto: Instagram/evamanurung1105)





Usai membaca komentar tersebut, Eva Manurung pun membongkar sikap bucinnya. Bahkan ia mengaku seringkali memasak makanan untuk pacar barunya.

"Ya kalau gue sama dia banyak ininya sih, banyak menganggap banyak menangnya, pagi-pagi gue udah dimasakin. Nggak selalu sih, bukan aku nya juga kepenginnya gitu terus-terusan," ucap Eva Manurung.

"Sebagai seorang wanita kayaknya berharga gitu," tandasnya.

