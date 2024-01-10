Andre Taulany Tak Berniat Bawakan Lagu Mungkinkah Usai Dituntut Ganti Rugi Rp35 Miliar

JAKARTA - Andre Taulany mengatakan bahwa ia tidak berniat lagi untuk membawakan lagu "Mungkinkah". Hal tersebut terjadi usai sang pencipta lagu, Ndhank Suharman Hartono melayangkan dua kali somasi, serta menuntut ganti rugi sebesar Rp35 miliar.

Pernyataan Andre ini, tentunya berhubungan dengan grup Andre Taulany & Friends (ATF). Pasalnya, mereka sempat beberapa kali membawakan lagu tersebut.

Sesuai prosedur, Andre pun menyebut bahwa pihaknya telah membayar lagu-lagu tersebut ke Event Organizer (EO) untuk diserahkan ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Nantinya uang tersebut akan diberikan kepada pencipta lagu sesuai dengan haknya.

"Kayaknya gak mungkin deh, masih banyak lagu-lagu lain yang masih bisa dibawakan. Saya bikin kemarin ATF itu pun baru manggung dua kali. Kalau dianggap bawa lagu 'Mungkinkah' saya udah bayar, saya sudah bayar saya ikut aturan mainnya," beber Andre Taulany saat ditemui di kawasan Ciputat Tangerang Selatan, Selasa, 9 Januari 2024.

"Saya bukan maling, saya bukan lancang, ikut aturan semuanya dan pihak EO juga sudah membayar hak cipta lagu itu lewat LMKM," sambungnya.

Andre juga menjelaskan, bahwa berdasarkan undang-undang, siapapun berhak membawakan lagu-lagu dalam setiap penampilan. Namun, harus tetap mematuhi peraturan dan perundang-undangan berlaku. Salah satunya membayar hak pencipta lagu lewat EO dan kemudian di teruskan ke LMKN.

"Pasal 3 ayat 1 PP 56 No 21, setiap orang dapat menggunakan secara komersial dalam lagu dan musik dalam bentuk layanan publik dengan membayar royalti kepada hak cipta dan pemegang melalui LMKN," jelas Andre.

"Berdasarkan ketentuan tersebut, jika memang benar Stinky dan Andre Taulany & Friends (ATF) sudah dibayarkan, tetapi somasi yang dilayangkan perlu dikaji ulang mengingat semua hak royalti sudah dibayarkan," tambahnya.

Lebih lanjut, suami dari Erin Taulany ini berpesan agar Ndhank seharusnya mengikuti peraturan dan ketentuan undang-undang dalam memperjuangkan haknya sebagai pencipta lagu. Bukan malah melakukan somasi, yang membuat masalah menjadi lebih panjang.