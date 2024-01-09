Andre Taulany Ngaku Sudah Bayar Royalti, Pihak Pencipta Lagu: Kapan?

Pihak pencipta lagu 'Mungkinkah' pertanyakan soal pengakuan Andre Taulany sudah bayar royalti (Foto: Instagram/andreastaulany)

JAKARTA - Andre Taulany membuat pengakuan bahwa ia telah membayar royalti kepada Ndhank Suharman Hartono, selaku pencipta lagu hits yang dibawakan oleh grup band Stinky berjudul 'Mungkinkah'. Akan tetapi, pernyataan tersebut disanggah oleh pihak Ndhank Suharman.

Melalui kuasa hukumnya, pihak Ndhank Suharman membantah telah menerima royalti dari Andre Taulany. Bahkan, Firdaus Oiwobo pun turut mempertanyakan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang dinilai tidak transparan dalam mengelola pembayaran musisi.

"Bayarnya kemana, kapan bayarnya, tertuang nggak dalam tulisannya mengakui nggak statement Andre Taulany gini, ini nggak ada kejelasan maka kami akan bawa ke jalur hukum jadi disitu harus dibuka semua LMKM," ujar Firdaus Oiwobo saat ditemui di kawasan Ciputat Tangerang Selatan, Selasa (9/1/2024).

Bukan cuma membayar royalti, Firdaus juga mengaku tak relevan jika seseorang pencipta lagu hanya menerima bayaran sebesar Rp500 ribu. Pasalnya, Andre Taulany sendiri diketahui merupakan salah satu publik figur dengan pendapatan tinggi di Tanah Air.

Pihak pencipta lagu 'Mungkinkah' pertanyakan soal pengakuan Andre Taulany sudah bayar royalti (Foto: Selvianus/MPI)

Apalagi beberapa tahun belakangan ini, Andre Taulany pun fokus di dunia komedian dan turut mengembangkan grup musik bernama Andre Taulany & Friends (ATF).

"Saya sudah bilang bagian itu nggak relevan Rp250 ribu sampai Rp500 ribu bukan bagian musisi, Andre Taulany dapat duit sampai punya rumah dimana-mana itu dia kan baru jadi pelawaknya," beber Firdaus.

BACA JUGA: Andre Taulany Tanggapi Ancaman Pihak Ndhank Suharman untuk Bawa Masalah Royalti Ke Jalur Hukum

"Dia lebih terkenal dari dulu sebagai vokalis Stinky baru jadi pelawaknya kalau bicara orang kaya baru, Tapi dia udah sukses lama, Andre ini dan Stinky sudah sukses lama dari lagu Ndhank, disukai atau tidak mereka berangkat dari lagu mungkinkah ciptaan Ndhank," tambahnya.

Firdaus Oiwobo menyebut kliennya memang tak ingin menerima bayaran dengan besaran Rp250 hingga Rp500 ribu tersebut. Bahkan nominal tersebut dianggap tidak profesional.

"Ndhank nggak terima secara maksimal, dulu pernah nerima makin kesini tapi jadi kayak, dulu profesional, makin ke sini kok royalti kayak Rp250 ribu," kata Firdaus Oiwobo.