Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andre Taulany Ngaku Sudah Bayar Royalti, Pihak Pencipta Lagu: Kapan?

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |22:45 WIB
Andre Taulany Ngaku Sudah Bayar Royalti, Pihak Pencipta Lagu: Kapan?
Pihak pencipta lagu 'Mungkinkah' pertanyakan soal pengakuan Andre Taulany sudah bayar royalti (Foto: Instagram/andreastaulany)
A
A
A

JAKARTA - Andre Taulany membuat pengakuan bahwa ia telah membayar royalti kepada Ndhank Suharman Hartono, selaku pencipta lagu hits yang dibawakan oleh grup band Stinky berjudul 'Mungkinkah'. Akan tetapi, pernyataan tersebut disanggah oleh pihak Ndhank Suharman.

Melalui kuasa hukumnya, pihak Ndhank Suharman membantah telah menerima royalti dari Andre Taulany. Bahkan, Firdaus Oiwobo pun turut mempertanyakan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang dinilai tidak transparan dalam mengelola pembayaran musisi.

"Bayarnya kemana, kapan bayarnya, tertuang nggak dalam tulisannya mengakui nggak statement Andre Taulany gini, ini nggak ada kejelasan maka kami akan bawa ke jalur hukum jadi disitu harus dibuka semua LMKM," ujar Firdaus Oiwobo saat ditemui di kawasan Ciputat Tangerang Selatan, Selasa (9/1/2024).

Bukan cuma membayar royalti, Firdaus juga mengaku tak relevan jika seseorang pencipta lagu hanya menerima bayaran sebesar Rp500 ribu. Pasalnya, Andre Taulany sendiri diketahui merupakan salah satu publik figur dengan pendapatan tinggi di Tanah Air.

Ndhank Stinky

Pihak pencipta lagu 'Mungkinkah' pertanyakan soal pengakuan Andre Taulany sudah bayar royalti (Foto: Selvianus/MPI)

Apalagi beberapa tahun belakangan ini, Andre Taulany pun fokus di dunia komedian dan turut mengembangkan grup musik bernama Andre Taulany & Friends (ATF).

"Saya sudah bilang bagian itu nggak relevan Rp250 ribu sampai Rp500 ribu bukan bagian musisi, Andre Taulany dapat duit sampai punya rumah dimana-mana itu dia kan baru jadi pelawaknya," beber Firdaus.

"Dia lebih terkenal dari dulu sebagai vokalis Stinky baru jadi pelawaknya kalau bicara orang kaya baru, Tapi dia udah sukses lama, Andre ini  dan Stinky sudah sukses lama dari lagu Ndhank, disukai atau tidak mereka berangkat dari lagu mungkinkah ciptaan Ndhank," tambahnya.

Firdaus Oiwobo menyebut kliennya memang tak ingin menerima bayaran dengan besaran Rp250 hingga Rp500 ribu tersebut. Bahkan nominal tersebut dianggap tidak profesional.

"Ndhank nggak terima secara maksimal, dulu pernah nerima makin kesini tapi jadi kayak, dulu profesional, makin ke sini kok royalti kayak Rp250 ribu," kata Firdaus Oiwobo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177553/erin_taulany-3UjL_large.jpg
Erin Wartia Akhirnya Buka Suara, Siap Bongkar Pengkhianatan Andre Taulany
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177430/andre_taulany-xo0A_large.jpg
Andre Taulany Nilai Istri Sengaja Hambat Proses Cerai dengan Mangkir dari Persidangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177357/andre_taulany-wsUQ_large.jpg
Andre Taulany Kesal, Erin Kembali Mangkir di Sidang Mediasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177316/andre_taulany-9WmL_large.jpg
Andre Taulany Tunggu Erin di Pengadilan Agama Jaksel untuk Mediasi Terakhir 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177034/andre_taulany-WNSq_large.jpg
Pemicu Andre Taulany Ngotot Ceraikan Erin: Kasar hingga Tak Harmonis dengan Keluarga Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176903/andre_taulany-EL65_large.jpg
Erin Ogah Cerai, Andre Taulany Klaim Tak Lagi Cinta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement