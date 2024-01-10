Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Catherine Wilson dan Idham Mase Sudah Hampir 1 Tahun Pisah Rumah

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |14:15 WIB
Catherine Wilson dan Idham Mase Sudah Hampir 1 Tahun Pisah Rumah
Catherine Wilson dan Idham Mase sudah hampir 1 tahun pisah rumah (Foto: Instagram/catherinewilson)
DEPOK - Rumah tangga Catherine Wilson dan Idham Mase saat ini tengah berada di ujung tanduk. Bahkan diketahui bahwa pasangan yang baru menikah pada 1 Oktober 2022 ini sudah pisah rumah hampir setahun terakhir.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh kuasa hukum Catherine Wilson, Dody Hariyanto saat ditemui di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat pada hari ini, Rabu (10/1/2024). Bahkan Dody mengatakan jika kliennya sudah pisah rumah dengan suaminya sebelum resmi mengajukan gugatan cerai.

"(Catherine dan Idham) pisah rumah hampir satu tahun," kata Dody Hariyanto kepada awak media, Rabu (10/1/2024).

Saat ditanya apakah benar jika Catherine dan idham telah pisah rumah bahkan sejak awal pernikahan, Dody mengaku tidak mengetahui pasti terkait isu tersebut. Akan tetapi, dia membenarkan kalau keduanya sempat cekcok sebelum memutuskan untuk tak tinggal seatap.

Catherine Wilson dan Idham Mase

Catherine Wilson dan Idham Mase sudah hampir 1 tahun pisah rumah (Foto: Instagram/catherinewilson)

Apalagi, Catherine dan Idham diketahui menjalani hubungan rumah tangga jarak jauh.

"Kalau pernikahannya kan menang satu tahun ya yang disampaikan ke saya kurang lebih. Pertama Keket lebih lama tinggal di Jakarta daripada di Sulawesi (tempat suaminya)," jelasnya.

"Dengan tidak pisah rumah itu sudah dipastikan bahwa mereka sudah tidak ada keharmonisan," sambung Dody Hariyanto.

