Tak Hadiri Sidang Cerai Perdana, Catherine Wilson Posting Hal Ini

JAKARTA - Sidang perdana perceraian antara Catherine Wilson dan Idham Masse di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan ditunda. Penundaan ini dikaitkan dengan ketidakhadiran keduanya.

Ketika sidang cerai diumumkan ditunda, Catherine Wilson membagikan sesuatu di akun Instagram miliknya. Dalam unggahannya, Catherine membagikan foto dirinya mengenakan hijab berwarna merah.

"Bismillah semoga puasa lancar hari ini," ujar Catherine Wilson dalam cuitan di akun Instagramnya, dikutip Senin (23/10/2023).

Postingan ini mendapat pujian dari sebagian netizen, yang mengapresiasi keputusan positif untuk memperdalam imannya setelah digugat cerai oleh suaminya, Idham Masse beberapa waktu lalu. Ada juga yang tak bisa menyembunyikan kagum akan kecantikan Catherine Wilson.

"Yakin niat mau puasa, sahur kesiangan. Qadarullah haid," komentar seorang netizen.

"Amiin, jangan lupa berbuka puasa dengan yang manis mbak," komentar netizen lainnya.

"Semakin cantik mbak Catherine," tambah netizen lain.