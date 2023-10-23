Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Hadiri Sidang Cerai Perdana, Catherine Wilson Posting Hal Ini

Selvianus , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |17:14 WIB
Tak Hadiri Sidang Cerai Perdana, Catherine Wilson Posting Hal Ini
Penampilan Catherine Wilson usai ditalak cerai Idham Masse (Foto: IG Wilson)
A
A
A

JAKARTA - Sidang perdana perceraian antara Catherine Wilson dan Idham Masse di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan ditunda. Penundaan ini dikaitkan dengan ketidakhadiran keduanya.

Ketika sidang cerai diumumkan ditunda, Catherine Wilson membagikan sesuatu di akun Instagram miliknya. Dalam unggahannya, Catherine membagikan foto dirinya mengenakan hijab berwarna merah.

"Bismillah semoga puasa lancar hari ini," ujar Catherine Wilson dalam cuitan di akun Instagramnya, dikutip Senin (23/10/2023).

Tak Hadiri Sidang Cerai Perdana, Catherine Wilson Posting Hal Ini

Postingan ini mendapat pujian dari sebagian netizen, yang mengapresiasi keputusan positif untuk memperdalam imannya setelah digugat cerai oleh suaminya, Idham Masse beberapa waktu lalu. Ada juga yang tak bisa menyembunyikan kagum akan kecantikan Catherine Wilson.

"Yakin niat mau puasa, sahur kesiangan. Qadarullah haid," komentar seorang netizen.

"Amiin, jangan lupa berbuka puasa dengan yang manis mbak," komentar netizen lainnya.

"Semakin cantik mbak Catherine," tambah netizen lain.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/33/3020036/idham-masse-ajukan-banding-catherine-wilson-kecewa-TNAK9Sfn1M.jpg
Idham Masse Ajukan Banding, Catherine Wilson Kecewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019901/pesan-idham-masse-ke-catherine-wilson-usai-sepakat-bercerai-nUaV6e4Esu.jpg
Pesan Idham Masse ke Catherine Wilson Usai Sepakat Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019699/idham-masse-minta-catherine-wilson-kembalikan-mobil-yang-diklaim-merupakan-hadiah-ke-pihak-leasing-81rwqDKXtA.jpg
Idham Masse Minta Catherine Wilson Kembalikan Mobil yang Diklaim Merupakan Hadiah ke Pihak Leasing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019642/bantah-kasih-hadiah-idham-masse-minta-catherine-wilson-kembalikan-mobil-ke-leasing-BpefruAd7w.jpg
Bantah Kasih Hadiah, Idham Masse Minta Catherine Wilson Kembalikan Mobil ke Leasing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019628/idham-masse-ajukan-banding-keberatan-bayar-nafkah-rp700-juta-ke-catherine-wilson-JN2c4tW56G.jpg
Idham Masse Ajukan Banding, Keberatan Bayar Nafkah Rp700 Juta ke Catherine Wilson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/33/3017834/catherine-wilson-dituding-sengaja-sembunyikan-mobil-idham-masse-uVZGcVYseQ.jpg
Catherine Wilson Dituding Sengaja Sembunyikan Mobil Idham Masse
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement