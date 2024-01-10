Catherine Wilson dan Idham Mase Kompak Absen di Sidang Perdana Gugatan Perceraian

Catherine Wilson dan Idham Mase kompak absen di sidang perdana gugatan perceraian hari ini (Foto: Instagram/catherinewilson)

DEPOK - Catherine Wilson absen dalam sidang cerai perdananya dengan Idham Mase yang digelar di Pengadilan Agama (PA) Depok, Rabu (10/1/2024). Selaku penggugat, Catherine hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, Dody Hariyanto, untuk menghadap majelis hakim di ruang sidang 1 PA Depok.

Adapun sidang perceraian Catherine dan Idham hari ini diketahui beragenda mediasi.

"Sesuai dengan panggilan PA depok bahwa hari ini sidang pertama semestinya harus hadir. Karena kedua belah pihak tidak hadir maka majelis hakim hanya memeriksa bukti-bukti kebenaran dari pengajuan gugatan, pengecekan berkas juga sudah memenuhi syarat apa belum," kata Dody Hariyanto di PA Depok, Rabu, (10/1/2024).

Dody mengatakan jika sidang mediasi terpaksa ditunda hingga dua pekan ke depan. Sebab, baik penggugat dan tergugat absen di pengadilan hari ini.

"Karena para pihak tidak hadir makanya menunda selama dua minggu. Karena tergugat (Idham Mase) berada di Sulawesi," lanjutnya.

Saat ditanya soal materi gugatan Catherine terhadap Idham, Dody mengaku belum bisa menjawab secara detail. Alasannya, hal tersebut merupakan materi gugatan merupakan rahasia pihak yang bersangkutan.

"Ada etika profesi gitukan, kalau saya beberkan gugatannya itu ya mohon maaf saya belum masuk ke posisi itu, mungkin bisa ditanya ke Keket (Catherine Wilson-red) langsung saat sidang pekan depan," kata Dody.

Dody kemudian menegaskan jika sidang perceraian Catherine dan Idham akan digelar kembali pada 24 Januari mendatang. Dia juga memastikan jika Catherine bakal hadir dalam sidang selanjutnya dan siap menjalani mediasi dengan pihak tergugat.