Bryan Domani Akhirnya Terima Tawaran Main Film Horor Berjudul Temurun

JAKARTA - Mengawali tahun 2024, Bryan Domani melakukan terobosan baru dengan membintangi sebuah film horor. Lewat film Temurun, Bryan pun menantang dirinya sendiri untuk debut dalam film horor.

Selama ini Bryan Domani belum memiliki keinginan untuk membintangi film horor. Namun, ketika muncul tawaran dari Prilly Latuconsina dan Umay Shahab lewat rumah produksi Sinemaku Pictures, Bryan mengaku sulit menolaknya.

"Kenapa mau main film horor pertama sama Sinemaku Pictures karena bisa dibilang PH paling beda sebelumnya aku gak pengin ambil horor," ujar Bryan Domani saat dijumpai di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Bryan mengaku tertantang untuk terlibat dalam film yang disutradarai oleh Inarah Syarafina serta Prilly. Sedangkan Umay sendiri merupakan founder dari rumah produksi Sinemaku Pictures.

Bryan Domani akan debut di film horor berjudul Temurun (Foto: Nurul/MPI)





Kekasih aktris Mawar Eva de Jongh itu melihat semangat yang menggebu-gebu dari mereka sebagai generasi muda yang ingin berkontribusi memajukan industri perfilman Indonesia.

"Tapi ini generasi muda, masih pada laper, pengin nunjukkin apa yang bisa dilakuin untuk industri film jadi tanpa pikir panjang langsung yes," pungkasnya.