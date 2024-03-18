Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bryan Domani Bikin Oseng Daging untuk Buka Puasa, Netizen: Udah Ganteng, Pintar Masak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |12:01 WIB
Bryan Domani Bikin Oseng Daging untuk Buka Puasa, Netizen: Udah Ganteng, Pintar Masak
Bryan Domani jago masak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bryan Domani turut menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan ini. Kekasih Mawar De Jongh ini bahkan bikin netizen kesemsem lantaran pamer skill memasaknya di sosial media.

Momen itu dibagikan Bryan di akun TikTok-nya, @bryandomanii. Terlihat pria blasteran Jerman ini asyik memasak menu oseng-oseng daging untuk berbuka puasa.

“Ngabuburit sambil masak,” tulis Bryan.

Bryan Domani Bikin Oseng Daging untuk Buka Puasa, Netizen: Udah Ganteng, Pintar Masak

Bryan pun mulai dengan memotong-motong bawang putih, paprika, hingga jamur. Semua bahan yang sudah diiris ditumis dan ditambahkan bumbu.

Beberapa kali Bryan juga mengeluarkan skill memasaknya. Terlihat ia menumis bawang dan jamur hanya dengan menggoyang-goyangkan penggorengannya.

Kemudian, Bryan mulai memasukan daging yang sudah disiapkan lalu dimasak sampai matang. Setelah jadi, Bryan pun langsung menyiapkan sepiring nasi dengan lauk oseng-oseng daging itu.

