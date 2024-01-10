Jungkook Pecahkan Rekor V BTS di Billboard 200

SEOUL - Jungkook BTS membukukan rekor baru di Billboard 200 lewat album solo debutnya, ‘GOLDEN’. Album tersebut, sukses bertahan di chart tersebut selama 9 minggu berturut-turut dengan posisi terakhir di peringkat 28.

Dengan begitu, maka Jungkook menjadi artis solo Korea pertama yang bertahan di Billboard 200 selama 9 minggu. Dia berhasil memecahkan rekor V BTS yang menempatkan ‘Layover’ di Billboard 2000 selama 8 minggu berturut-turut, pada 2023.

Tak hanya itu, Jungkook juga tercatat sebagai solois K-Pop terlama yang berhasil bertahan di chart Artist 100, selama 21 minggu berturut-turut. Lagu Standing Next To You miliknya juga kembali naik ke peringkat 70 Billboard Hot 100.

Lagu tersebut juga naik ke peringkat tiga Digital Song Sales Billboard yang menjadikannya sebagai single terlaris ketiga di Amerika Serikat. Sedangkan album ‘GOLDEN’ naik ke peringkat sembilan Top Current Album Sales dan posisi 11 Top Album Sales Billboard.

Jungkook BTS juga berhasil menempatkan tiga lagunya di daftar Top 40 Pop Airplay Billboard. Lagu Too Much yang dinyanyikannya bersama The Kid Laroi dan Central Cee berada di peringkat 20, diikuti 3D di posisi 23 dan Standing Next to You di 34.*

(SIS)