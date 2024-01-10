Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jungkook Pecahkan Rekor V BTS di Billboard 200

Pasopati Baladika , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |19:05 WIB
Jungkook Pecahkan Rekor V BTS di Billboard 200
Jungkook pecahkan rekor V BTS di Billboard 200. (Foto: Weverse Magazine)
A
A
A

SEOUL - Jungkook BTS membukukan rekor baru di Billboard 200 lewat album solo debutnya, ‘GOLDEN’. Album tersebut, sukses bertahan di chart tersebut selama 9 minggu berturut-turut dengan posisi terakhir di peringkat 28. 

Dengan begitu, maka Jungkook menjadi artis solo Korea pertama yang bertahan di Billboard 200 selama 9 minggu. Dia berhasil memecahkan rekor V BTS yang menempatkan ‘Layover’ di Billboard 2000 selama 8 minggu berturut-turut, pada 2023. 

Tak hanya itu, Jungkook juga tercatat sebagai solois K-Pop terlama yang berhasil bertahan di chart Artist 100, selama 21 minggu berturut-turut. Lagu Standing Next To You miliknya juga kembali naik ke peringkat 70 Billboard Hot 100. 

Lagu tersebut juga naik ke peringkat tiga Digital Song Sales Billboard yang menjadikannya sebagai single terlaris ketiga di Amerika Serikat. Sedangkan album ‘GOLDEN’ naik ke peringkat sembilan Top Current Album Sales dan posisi 11 Top Album Sales Billboard.

Jungkook BTS. (Foto: HYBE Labels)

Jungkook BTS juga berhasil menempatkan tiga lagunya di daftar Top 40 Pop Airplay Billboard. Lagu Too Much yang dinyanyikannya bersama The Kid Laroi dan Central Cee berada di peringkat 20, diikuti 3D di posisi 23 dan Standing Next to You di 34.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151155/konser_stayc-rpkh_large.jpeg
Konser STAYC di Jakarta, Penonton: Gak Mau Pulang, Maunya Digoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130675/sunwoo_the_boyz-2haM_large.jpg
Sunwoo THE BOYZ Dihujat Buntut Kontroversi Sikap Tak Sopan, Agensi Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement