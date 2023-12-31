Thariq Halilintar Disebut Mirip Jungkook BTS, Netizen Auto Emosi

JAKARTA - Thariq Halilintar tidak pernah berhenti menjadi perbincangan netizen. Setelah hubungannya dengan Fuji kandas, segala gerak gerik adik Atta Halilintar ini selalu menjadi sorotan netizen.

Terbaru, kekasih Aaliyah Massaid ini menjadi perbincangan hangat antara dirinya disebut mirip dengan salah seorang anggota BTS yakni Jeon Jungkook. Bahkan dalam salah satu unggahan dalam akun TikTok @xlyyswet08112, terlihat foto Thariq Halilintar yang disandingkan dengan foto Jungkook.

Dalam foto tersebut, foto Thariq hanya memperlihatkan bagian kanan muka saja. Ia pun tampak memakai kaos putih lengan panjang yang dilapisi dengan kaos hitam berlengan pendek yang dipadukan dengan aksesoris berupa kalung, kacamata dan baseball cap berwarna hitam.

Sementara foto Jungkook yang berada di sebelah foto Thariq terlihat mengenakan outfit yang serupa. Foto Jungkook yang hanya memperlihatkan sisi kiri wajahnya itu terlihat sangat tampan. Dirinya memakai outfit all black. Member termuda BTS ini pun terlihat memakai topi hitam, sama seperti foto Thariq Halilintar.

Thariq Halilintar Disebut Mirip Jungkook (Foto: Instagram/thoriqhalilintar)





Bukan hanya foto, unggahan tersebut pun berisi caption “Pantes Thariq jadi rebutan ternyata sekilas mirip Jungkook,, beruntung kaku Aaliyah ngefans Jungkook malah dapat kembarannya.”

Hal tersebut langsung menarik perhatian netizen, maka tidak heran jika Video ini telah ditonton sebanyak 911 ribu orang, 13 ribu like, serta jumlah like sebanyak 12 ribu.

Namun, sangat disayangkan komentar di dalam foto tersebut berisi luapan emosi netizen yang tidak setuju Thariq disebut mirip Jungkook. Banyak netizen menilai jika Jungkook jauh lebih tampan dari Thariq.