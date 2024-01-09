Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Punya Suara Mirip Perempuan, Influencer Alfian Sa'dullah Anggap Sebagai Rezeki

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |21:03 WIB
JAKARTA - Alfian Sa'dullah merupakan seorang influencer yang juga dikenal sebagai penyanyi. Menariknya, ia memiliki suara yang mirip dengan suara perempuan.

Hal tersebut rupanya menjadi sebuah rezeki bagi pria kelahiran Blora, 17 September 2000. Bagaimana tidak, berkat suaranya tersebut, ia mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kariernya, termasuk menjadi host live streaming.

"Awal karir dikenal sebagai penyanyi yang memiliki suara unik, yaitu suara cewek. Alhamdulillah juga menjadi host di app seperti Bigo mulai 2020, dapat endorse Instagram dan aktif sebagai influencer," ungkap Alfian.

Sebelum dikenal seperti sekarang, Alfian rupanya sempat bekerja sebagai marketing di sebuah bank. Ia juga merupakan lulusan dari sebuah Universitas swasta di Semarang.

Kini, Alfian pun memilih jalan kariernya sebagai seorang influencer. Meskipun hal itu tidak mudah, mengingat banyak yang tak percaya dengan suara perempuan yang dimilikinya.

