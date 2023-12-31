Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Influencer Afif Alim Muslim yang Sibuk Ngonten Sambil Jaga Toko Elektronik

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |05:06 WIB
Cerita Influencer Afif Alim Muslim yang Sibuk Ngonten Sambil Jaga Toko Elektronik
Influencer Afif Alim Muslim sibuk ngonten sambil jaga toko elektronik (Foto: dok. Afif Alim)
JAKARTA - Afif Alim Muslim merupakan seorang konten kreator yang cukup lama aktif di Instagram dan juga TikTok. Dalam sosial medianya, pria kelahiran Surabaya ini kerap mengunggah konten terkait lifestyle, termasuk review skincare.

Sebelum akhirnya menjadi konten kreator dan mendapatkan cukup banyak endorse, pria 26 tahun ini sempat menjajal beberapa pekerjaan. Mulai dari bekerja di toko roti sebagai pegawai, waiters di sebuah restoran Italia, hingga customer service di toko buku dan juga mal.

"Saya memilih menjadi konten kreator atau influencer karena saya pikir kalau tidak berkarier mulai dari sekarang kapan lagi? Kalau ikut orang pasti stuck disini-sini aja, bahkan bisa dibilang tidak ada kemajuan sama sekali," ujar Afif.

Selain menjadi seorang influencer, Afif kini disibukkan dengan pekerjaannya di toko listrik dan elektronik milik keluarganya. Ia bahkan sudah membantu kedua orang tuanya mengelola toko bernama LCR Electra yang berlokasi di Surabaya Barat sejak 2019.

Afif Alim Muslim

Influencer Afif Alim Muslim sibuk ngonten sambil jaga toko elektronik (Foto: dok. Afif Alim)


Meski cukup aktif di toko, Afif mengaku tetap bisa membagi waktu antara pekerjaannya dan karier sebagai influencer. 

"Kesulitannya itu meskipun punya asisten untuk visit review, tapi terkadang juga agak sulit membagi waktu dengan kesibukan utama saya di usaha elektronik. Soalnya usaha ini saya handle sendiri bersama keluarga dan kami tidak hanya sebagai penjual tapi juga order barang, kasih harga, kasir, live di beberapa platform," bebernya.

Ke depannya, Afif berharap bisa terus berkembang, tidak hanya untuk kariernya di dunia konten tetapi juga usaha keluarganya. Terlebih, ia sendiri dijuluki 'Si Paling Review' lantaran mampu membuat orang penasaran untuk membeli produk yang ia coba.

(van)

